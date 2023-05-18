تماشای سرگذشت رازآمیز کتاب طلاکوب خیام در کشتی تایتانیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، فیلم مستند «حقیقت گمشده» به تهیه‌کنندگی سید محمد مهدی طباطبایی‌نژاد و کارگردانی محمدعلی فارسی داستان سرگذشت رازآمیز کتاب طلاکوب خیام در کشتی تایتانیک پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مستند به مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام در جدول پخش شبکه مستند قرار گرفته و به ترجمه‌ گمشده دفتر شعر خیام توسط ادوارد فیتز جرالد می‌پردازد.

در ۱۹۱۲ کشتی تایتانیک در هنگام سفر از بندر ساوت‌همپتون انگلستان به نیویورک آمریکا به علت برخورد با کوه یخی غرق شد و هزار و ۵۱۴ نفر از مسافران و خدمهٔ آن جان خود را از دست دادند. جالب اینکه در میان اشیایی که در کشتی به اعماق آبها رفتند کتابی طلایی موجود بود که مشتمل بر اشعار خیام نیشابوری بود.

دیگر عوامل آن عبارتند از: کارگردان و تدوینگر: محمدعلی فارسی، پژوهشگران: ناصر زعفرانچی، علی نقاشی، تصویربردار: مهدی جعفری،صداگذار: قاسم کاظمی، نویسنده گفتارمتن: محمدعلی فارسی، داود نماینده و گوینده: ناصر طهماسب.