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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی:

ایران جزو ۱۰ کشور در معرض حوادث طبیعی دنیا است

ایران جزو ۱۰ کشور در معرض حوادث طبیعی دنیا است

تبریز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: ایران جزو ۱۰ کشور در معرض حوادث طبیعی دنیا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر هنربر اظهار کرد: کشور ما جزو ۱۰ کشور مخاطره‌آمیز جهان و رتبه چهارم آسیا در این حوزه است که تنها در یک مورد ۷۰ درصد جمعیت کشور در معرض خطر زلزله هستند.

وی ادامه داد: تبریز یکی از مخاطره‌آمیزترین کلان‌شهرهای کشور است که پنجاه درصد ساکنان آن در بافت ناایمن زندگی می‌کنند.

وی افزود: دو هزار هکتار بافت حاشیه و ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده تبریز نیازمند بازآفرینی هستند که در این راستا باید اعتبارات ملی برای این پروژه تزریق شود.

هنربر خاطرنشان کرد: نه تنها زلزله، سیل و ازدحام جمعیت، بلکه ترافیک تبریز نیز یکی از مخاطرات شهری است که باید مسیر ویژه بحران در معابر شهر تعریف شود.

کد مطلب 5783458

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