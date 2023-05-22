کارشناسان اماکن ورزشی درحال ساخت شهرداری را غیراستاندارد می دانند

علی اکبر بصیر نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته‌های اخیر شاهد کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی تعدادی پروژه ورزشی از سوی شهرداری گرگان در قالب طرح شنبه‌های جهادی در برخی محلات کم برخوردار مرکز استان هستیم که رویکرد ارزشمند و ثمربخش است.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: تعدادی از کارشناسان و متخصصان حوزه ورزش در مجموعه شهرداری گرگان بر این باور هستند که در طراحی و اجرای این پروژه استانداردها و ضوابط لازم رعایت نشده است.

وی بیان کرد: شورای شهر گرگان از اصل ورود شهرداری برای توسعه ورزش همگانی و اماکن ورزشی حمایت کامل می‌کند اما نباید استانداردها و اصول در ساخت پروژه‌های ورزشی مغفول بماند.

بصیرنیا افزود: انتظار است تا شهرداری گرگان در ساخت و ایجاد بناهای ورزشی جدید از نظرات اهالی فن بهره کافی را ببرد تا مانع هدر رفت منابع شهری باشیم.

گفتنی است، در هفته‌های اخیر شهرداری گرگان در قالب شنبه‌های جهادی چندین پروژه ورزشی در مرکز استان را آغاز کرده است.