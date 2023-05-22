۴ شهر خوزستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس آخرین رنگ بندی کرونا که از سوی وزارت بهداشت منتشر شد، شهرهای حمیدیه، هویزه، امیدیه و رامشیر در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.

محمد حسین سرمست شوشتری افزود: همچنین شهرهای اهواز، کارون، بهبهان، لالی، شادگان، آبادان، خرمشهر، رامهرمز، بندر ماهشهر، هندیجان، آغاجاری، دشت آزادگان، کرخه، شوش، اندیمشک، دزفول، گتوند، شوشتر، باوی، هفتکل، باغملک، دزپارت، ایذه، مسجدسلیمان و اندیکا در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

وی گفت: با توجه به شیوع زیر سویه‌های جدید کرونا از هم استانی‌ها درخواست می‌شود نسبت به انجام و تکمیل واکسیناسیون، استفاده از ماسک در اماکن سربسته و پر ازدحام و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اقدام کنند تا از افزایش شهرهای زرد و نارنجی در خوزستان جلوگیری شود.