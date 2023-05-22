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۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۴۹

۴ شهر خوزستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

۴ شهر خوزستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

اهواز- طبق آخرین رنگ بندی کرونا، چهار شهر استان خوزستان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس آخرین رنگ بندی کرونا که از سوی وزارت بهداشت منتشر شد، شهرهای حمیدیه، هویزه، امیدیه و رامشیر در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.

محمد حسین سرمست شوشتری افزود: همچنین شهرهای اهواز، کارون، بهبهان، لالی، شادگان، آبادان، خرمشهر، رامهرمز، بندر ماهشهر، هندیجان، آغاجاری، دشت آزادگان، کرخه، شوش، اندیمشک، دزفول، گتوند، شوشتر، باوی، هفتکل، باغملک، دزپارت، ایذه، مسجدسلیمان و اندیکا در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

وی گفت: با توجه به شیوع زیر سویه‌های جدید کرونا از هم استانی‌ها درخواست می‌شود نسبت به انجام و تکمیل واکسیناسیون، استفاده از ماسک در اماکن سربسته و پر ازدحام و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اقدام کنند تا از افزایش شهرهای زرد و نارنجی در خوزستان جلوگیری شود.

کد مطلب 5787652

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