نویسندگان هالیوود اعتصاب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، چهار نفر از اعضاء انجمن به اسوشیتدپرس گفتند وقتی پاتریک ورون، رئیس انجمن نویسندگان آمریکا به طور رسمی این مسئله را اعلام کرد، فریاد شادی در سالن بلند شد.
به گفته آنها این انجمن امروز جمعه خبر اعتصاب را به طور رسمی اعلام میکند و درباره تاریخ آغاز آن تصمیم میگیرد. انجمن نویسندگان آمریکا بیش از 12 هزار نفر عضو دارد و بخش زیادی از اعتراض آنها برای مانده حسابهای ناشی از پخش مجدد آثار از شبکههای تلویزیونی و توزیع این آثار در بازار، بخصوص سهم نویسندگان از درآمد ناشی از توزیع نسخههای دی وی دی است. سهم نویسندگان از فروش آنلاین آثار سینمایی و تلویزیونی یکی دیگر از موارد مناقشه میان انجمن نویسندگان و اتحادیه تهیهکنندگان سینما و تلویزیون آمریکاست.
قرارداد انجمن نویسندگان با این اتحادیه روز 31 اکتبر به پایان رسید. نویسندگان از مدتها قبل اعلام کرد بودند در صورت محقق نشدن خواستههایشان بلافاصله پس از اتمام موعد قرارداد اعتصاب میکنند. نویسندگان آمریکا آخرین بار در سال 1998 دست به اعتصاب زدند که 22 هفته طول کشید و گفته میشود حدود 500 میلیون دلار خسارت به جای گذاشت. تنها 10 درصد اعضاء انجمن با این تصمیم مخالفت کردند.
نخستین پیامد اعتصاب نویسندگان ایجاد اخلال در "تاک شو"های آخر شب تلویزیونهای آمریکاست که تا حد زیادی به اتفاقات روز وابسته هستند. به نظر نمیرسد اعتصاب نویسندگان در کوتاه مدت در تولید نمایشهای تلویزیونی یا فیلمهای سینمایی تاثیر بگذارد. بیشتر استودیوها فیلمنامههای بسیار در دست ساخت دارند و شبکههای تلویزیونی نیز آن قدر متن از پیش آماده شده دارند که حداقل تا اوایل سال آینده میلادی با مشکل مواجه نشوند.
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