به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رضا مراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: دولت مردمی سیزدهم با اجرای رتبه بندی گام بزرگی در تحول نظام آموزشی و کمک به معیشت معلمان برداشت. اعضای محترم کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز در این مسیر همواره در کنار معلمان بوده اند.

وی با اشاره به اینکه البته در بعضی قسمت‌ها آئین نامه رتبه بندی نیاز به اصلاح دارد، ادامه داد: مثلاً آن معلمی که می‌رود در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و آینده فرزندان این کشور را می‌سازد، کارش قابل قیاس با هیچکس دیگری نیست. او را نباید با مقاله و فرآورده‌های علمی از این قبیل سنجید. او انسان‌سازی می‌کند و کارش با چنین معیارهایی قابل سنجش نیست.

گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در مورد رتبه بندی معلمان معتقدم که پس از پایان فرایند رتبه بندی و رسیدگی به اعتراضات، آئین نامه آن باید با مأموریت واقعی معلمان اصلاح شود وحتی اگر لازم شود قانون آن نیز پس از این اجرا بر اساس نقطه ضعف‌هایی که به دست می‌آید به کمک مجلس و کمیسیون آموزش مورد بازنگری قرار گیرد.