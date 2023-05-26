به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزیر خارجه آمریکا به تحولات تازه در کوزوو واکنش نشان داد.

«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که آمریکا اقدامات دولت کوزوو برای ورود اجباری به ساختمان‌های شهرداری در شمال کوزوو را محکوم می‌کند.

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که اقدامات کوزوو بر شدت تنش‌ها با صربستان افزوده است.

بلینکن ادامه داد: اقدامات کوزوو تلاش های ما برای عادی سازی روابط بین کوزوو و صربستان را تضعیف کرده است.

«میلوش ووچویچ» وزیر دفاع صربستان امروز جمعه تأیید کرد که «الکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان دستور آماده‌باش ارتش را امضا کرده است.

وزیر دفاع صربستان افزود که وضعیت در کوزوو و متوهیا بحرانی است.

این مقام دولت صربستان یادآور شد که پس از دستور رئیس‌جمهور، نیروهای مسلح صربستان اقدامات خود را آغاز کرده اند.

ووچویچ تاکید کرد که اقداماتی «آلبین کورتی» نخست وزیر کوزوو انجام می‌دهد، صربستان را به سوی خطوط قرمز سوق داده وباعث فروپاشی کامل گفتگوها میان دو طرف و تشدید تنش می‌شود.

وزیر دفاع صربستان تأیید کرد که ارتش این کشور فوراً به سمت مرز اداری آن با کوزو حرکت کرده است.

نظامیان کوزوو امروز تلاش کردند تا وارد ساختمان‌های دولتی در شهرهای با اکثریت صرب‌نشین کوزوو شوند، که واکنش خشمگین مردم را برانگیختند.