به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی، در خطبه های نماز جمعه این هفته ایرانشهر گفت: حضور مردم و ایستادگی جبهه مقاومت، محاسبات دشمن برای ایجاد فاصله میان ملت و نظام را با شکست مواجه کرده است.

امام جمعه ایرانشهر، افزود: نیروهای انتظامی از خدمتگزاران زحمتکش و غالباً گمنامی هستند که در استان سیستان و بلوچستان در خط مقدم مقابله با حملات گروهک‌های مسلح قرار دارند.

بزمانی ادامه داد: انتظار می‌رود نیروهای انتظامی در کنار انجام مأموریت‌های امنیتی، با تقویت مهارت‌های ارتباطی و خدمت‌رسانی، زمینه رضایتمندی مردم را فراهم کنند، چرا که خدمت به مردم موجب عزت و سربلندی این نیروهاست.

طوفان‌الاقصی و تحولات فلسطین

وی با اشاره به سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی گفت: این رخداد را باید در چارچوب تحولات چند دهه گذشته و وضعیت مردم فلسطین بررسی کرد و از نگاه وی، این عملیات موجب شکست طرح عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی شد.

امام جمعه ایرانشهر افزود: تحولات پس از طوفان‌الاقصی، توجه افکار عمومی در کشورهای مختلف نسبت به وضعیت فلسطین و اقدامات رژیم صهیونیستی را افزایش داده است.

بزمانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ملت ایران با حضور در صحنه، محاسبات دشمن برای ایجاد فاصله میان مردم و نظام را برهم زده است و جبهه مقاومت نیز بسیاری از محاسبات سیاسی مورد نظر دشمن را با چالش مواجه کرده است.

وی با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد گفت: مواضع مطرح‌شده در دفاع از مردم فلسطین و تأکید بر منافع ملی، به گفته وی، زمینه تقویت وفاق و انسجام داخلی را فراهم کرده است.

امام جمعه ایرانشهر در پایان بر حفظ وفاق و انسجام ملی تأکید کرد و خواستار تداوم این رویکرد در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی شد.