برندگان بخش نوعی نگاه کن ۲۰۲۳ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین، اولین فیلم سینمایی مالی منینگ واکر کارگردان جوان بریتانیایی با عنوان «چگونه رابطه داشته باشیم» به عنوان برنده جایزه اصلی بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن امسال انتخاب شد. این فیلم که با بازی میا مک‌کنا-بروس، لارا پیک و ساموئل باتملی در یونان فیلمبرداری شده درباره گروهی از دختران نوجوان در تعطیلات است.

در این بخش همچنین اولین فیلم سینمایی نویسنده/کارگردان مراکشی کمال لازراق با عنوان «سگ‌های شکاری» برنده جایزه هیات داوران شد. داستان فیلم در بخش کارگری کازابلانکا می گذرد؛ جایی که پدر و پسری که برای اوباش کار می‌کنند کارشان به آدم‌ربایی می‌کشد.

یکی دیگر از فیلمسازان مراکشی یعنی اسماعه المدیر، جایزه بهترین کارگردانی را برای دومین فیلم بلندش به نام «مادر همه دروغ‌ها» دریافت کرد. این فیلم مستندی درباره شورش‌هایی برای نان است که محله طبقه کارگری وی را کازابلانکا در سال ۱۹۸۱ تکان داد.

جایزه صدای جدید به اولین فیلم بلند رپر بلژیکی بالوجی رسید. این فیلم با عنوان «فال» درباره مردی سی و چند ساله است که پس از طرد شدن از سوی خانواده‌اش، از بلژیک به زادگاهش در کنگو بازمی‌گردد.

فیلم «خداحافظ جولیا» ساخته محمد کردفانی، اولین فیلم سودانی که برای حضور در بخش رسمی جشنواره کن انتخاب شده هم برنده جایزه آزادی شد.

در نهایت «گل بوریتی» از جوائو سالاویزا و رنه نادر مسورا از برزیل که از سازندگان فیلم «مرده و دیگران» برنده جایزه هیات داوران بخش نوعی نگاه سال ۲۰۱۸ بود، جایزه گروهی را دریافت کرد.

ریاست هیات داوران بخش نوعی نگاه امسال برعهده جان سی ریلی بود و پائولا بیر، دیوی چو، آلیس وینوکور و امیلی دکوئن گروه داوران را تشکیل داده بودند.

امسال ۲۰ فیلم بلند در بخش نوعی نگاه به نمایش درآمدند که از این میان ۸ فیلم که اولین فیلم‌های سازندگانشان هستند برای دریافت دوربین طلایی نیز رقابت می‌کنند.

هفتادو ششمین دوره جشنواره فیلم کن که از ۱۶ ماه می شروع شده امشب ۲۷ می به کار خود خاتمه می‌دهد.