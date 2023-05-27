به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه نویی درباره جلسه مسئولان فدراسیون فوتبال و سرمربیان تیمهای ملی با وزیر ورزش و جوانان گفت: خوشحالم که آقای سجادی را سلامت میبینم. بعد چند دهه، یک نیروی ورزشی از جنس مدیریتی و قهرمانی مسئولیت وزارتخانه را بر عهده گرفته است و آماری که در این چند وقت مشاهده کردیم، متوجه شدیم خصوصاً در بخش بانوان پیشرفتهای خوبی شده است و این هم به خاطر این است که وزیر، یک وزیر ورزشی است و نگاه ورزشی دارد و این توانسته است به ورزش ما کمک کند.
او ادامه داد: ما بعد چند وقت خدمت آقای وزیر آمدیم و یک گزارش دادیم و برایشان آرزوی سلامتی کردیم. آقای عنایتی هم مطمئن هستم به امید خدا میتواند نتایج خوبی بگیرد و امیدواریم که در آخر کار شرمنده مردم و ملت ایران و کشور عزیزمان، ایران نشویم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره شرایط تیم امید خاطرنشان کرد: از اول قرار بر این بود که یک هماهنگی بین سرمربی تیم بزرگسالان و تیم امید باشد. در این چند دهه شاید یکی از علتهایی که نتوانستیم نتایج خوبی بگیریم، نبود همین هماهنگی بوده است. اشکالی که وجود دارد، این است که بازیهای آسیایی را در فیفا در نظر نگرفتهاند و از این نظر تیم امید شرایطش سختتر میشود.
وی افزود: یک سری تدابیر دارد در نظر گرفته میشود که تیم امید هم لطمه نخورد. این بازیها هم برای ما و هم برای مردم مهم است. ما هر چه در توان داشته باشیم به تیم ملی امید کمک میکنیم. بخشی از این مساله مربوط به حضور بازیکنان میشود که در آن بازیها، اولویت ما تیم ملی امید ما است. در تیم ملی بزرگسالان اگر چند بازیکن نباشند، شاید بتوانیم جایگزین کنیم اما تیم امید به خاطر شرایط سنیاش این محدودیتها را دارد پس به این خاطر نگاه اول ما باید تیم ملی امید باشد.
قلعهنویی در پاسخ به این سوال که چقدر امیدواری برای صعود ایران به رقابتهای المپیک ۲۰۲۴ پاریس وجود دارد؟ گفت: ما مأمور به تکلیف هستیم و باید تمام تلاش خود را انجام دهیم. یک بخشی از آن داخل زمین است و بخش دیگر داخل تیمهای ستادی هستند. حریفهای ما تا دندان مسلح هستند و بیشتر از ما دارند تلاش میکنند و برنامهریزی میکنند اما نیروی انسانی، پشتوانه ما هستند و بازیکنان مستعد خوبی داریم. امیدوارم امسال، سال خوبی برای فوتبال ما هم در بازیهای آسیایی و هم در جام ملتهای آسیا باشد.
او در پایان درباره شرایط تیم ملی فوتبال ایران گفت: اردوی قبلی، اردوی خیلی خوبی بود. در اردوی یکهفتهای که سه روز آخرش کامل شدیم، یک نگرش ۱۰ ساله را داشتیم عوض میکردیم و در بازی روسیه و کنیا این تغییرات محسوس بود و از این بابت خوشحال هستیم. تیم ملی ما پتانسیل خوبی دارد و بازیکنان خیلی خوبی داریم.
سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: امسال، سال خوبی را برای فوتبال میبینم اما بالاخره در فوتبال ممکن است اتفاقات مختلفی رقم بخورد. در همین جام جهانی گذشته، خیلیها شانس برزیل را بیشتر از بقیه تیمها میدانستند اما این تیم در نهایت حذف شد. ما شرایط خوبی داریم و امیدوارم تلاش کنیم تا شرمنده مردم ایران نشویم.
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