انفجار گاز در آبادان ۲مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود آرام با اعلام این خبر اظهار کرد: بعد از ظهر امروز شنبه ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه انفجار گاز یک واحد مسکونی - تجاری به آدرس معمره صنگور به سازمان آتش‌نشانی آبادان اطلاع داده شد.

وی از اعزام ۲ تیم عملیاتی از آبادان و ۲ تیم از خرمشهر به محل حادثه خبر داد و افزود: نیروهای اطفای حریق به محض رسیدن به محل حادثه عملیات اطفا و امداد و نجات را آغاز کردند

سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان بیان کرد: این حادثه باعث مصدوم شدن ۲ نفر و تخریب تعدادی منزل مسکونی و مغازه شد.

وی، مصدومان این حادثه را یک زن باردار و نوجوان ۱۴ ساله اعلام کرد و گفت: مصدومان به بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان منتقل شدند؛ همچنین در اثر همین حادثه به دو دستگاه خودرو نیز خسارت‌هایی وارد شد.

سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان تاکید کرد: چگونگی این حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.