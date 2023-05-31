طرح تشدید برخورد با سارقین/ ۲۳۰ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران در حاشیه طرح تشدید برخورد با سارقین در جمع خبرنگاران گفت: در این طرح ۲۳۰ نفر دستگیر و بیش از ۴۰ نفر مالخر اموال مسروقه دستگیر شدند.
وی افزود: تعدادی از آنها از مالخران گوشیهای مسروقه دریافت کرده بودند و به کشورهای همسایه میفرستادند که جلوی آنان گرفته شد.
ولیپور گودرزی بیان داشت: تعداد زیادی هم لاستیک و موتور مسروقه در این طرح کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: همچنین در قالب اجرای این طرح شناسایی دو باند سرقت موتور سیکلت که بالغ بر ۱۰۰ دستگاه موتور سیکلت را ربوده بودند، صورت گرفته است.
وی افزود: ۴۶ دستگاه موتور سیکلت از سارقان از شهرستانهای شمالی و غربی توسط همکاران کشف شده؛ سارقان موتورها را به صورت مزایدهای به فروش میرساندند و شهروندان از مسروقه بودن آن بی اطلاع بودند.
ولیپور گودرزی در رابطه با مدارک موتورسیکلتهای مسروقه اعلام کرد: این باند یک برگه جعل تهیه کرده بودند و ارکان اصلی و سوابق موتور سیکلت را از بین میبرند تا شناسایی نشود و ارکان جعلی جای آن حک میکنند و به قیمت روز میفروختند.
رئیس پلیس آگاهی تهران در رابطه با کسانی که اموال مسروقه را خریداری میکنند گفت: اگر اطلاع داشته باشند که مجرم محسوب میشوند و باید مجازات شوند؛ ولی اگر اطلاع نداشته باشند قبل از خرید ابتدا باید موتور یا خودرو و مدارک توسط کارشناس تأیید شود بعد اقدام به خرید کنند.
وی افزود: در حال حاضر در تمامی مراکز خرید خودرو و موتور کارشناس وجود دارد.
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