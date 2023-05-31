  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

ولیپور گودرزی خبر داد

طرح تشدید برخورد با سارقین/ ۲۳۰ متهم دستگیر شدند

طرح تشدید برخورد با سارقین/ ۲۳۰ متهم دستگیر شدند

رئیس پلیس آگاهی تهران از دستگیری ۲۳۰ متهم با اجرای طرح تشدید برخورد با سارقین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران در حاشیه طرح تشدید برخورد با سارقین در جمع خبرنگاران گفت: در این طرح ۲۳۰ نفر دستگیر و بیش از ۴۰ نفر مالخر اموال مسروقه دستگیر شدند.

وی افزود: تعدادی از آنها از مالخران گوشی‌های مسروقه دریافت کرده بودند و به کشورهای همسایه می‌فرستادند که جلوی آنان گرفته شد.

ولیپور گودرزی بیان داشت: تعداد زیادی هم لاستیک و موتور مسروقه در این طرح کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: همچنین در قالب اجرای این طرح شناسایی دو باند سرقت موتور سیکلت که بالغ بر ۱۰۰ دستگاه موتور سیکلت را ربوده بودند، صورت گرفته است.

وی افزود: ۴۶ دستگاه موتور سیکلت از سارقان از شهرستان‌های شمالی و غربی توسط همکاران کشف شده؛ سارقان موتورها را به صورت مزایده‌ای به فروش می‌رساندند و شهروندان از مسروقه بودن آن بی اطلاع بودند.

ولیپور گودرزی در رابطه با مدارک موتورسیکلت‌های مسروقه اعلام کرد: این باند یک برگه جعل تهیه کرده بودند و ارکان اصلی و سوابق موتور سیکلت را از بین می‌برند تا شناسایی نشود و ارکان جعلی جای آن حک می‌کنند و به قیمت روز می‌فروختند.

رئیس پلیس آگاهی تهران در رابطه با کسانی که اموال مسروقه را خریداری می‌کنند گفت: اگر اطلاع داشته باشند که مجرم محسوب می‌شوند و باید مجازات شوند؛ ولی اگر اطلاع نداشته باشند قبل از خرید ابتدا باید موتور یا خودرو و مدارک توسط کارشناس تأیید شود بعد اقدام به خرید کنند.

وی افزود: در حال حاضر در تمامی مراکز خرید خودرو و موتور کارشناس وجود دارد.

کد مطلب 5798955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها