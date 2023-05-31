مجوز جدید برای «واردات کالا بدون انتقال ارز» از مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سامانه جامع تجارت، امکان واردات به سرزمین اصلی برای کالاهای واردشده به مناطق آزاد و ویژه قبل از تاریخ ۱۳۹۷.۰۱.۰۱ میسر شده است.

بر اساس بخشنامه دفتر مقررات صادرات و واردات به‌شماره ۱۶۸۹۸۸ مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۱۱ و عطف به مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۰۱ کارگروه هماهنگی موارد خاص؛ مقرر گردید در خصوص کالاهایی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷.۰۱.۰۱ وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده است و در زمان حاضر قصد ورود کالا از مناطق به سرزمین اصلی را دارند، امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز از محل بند ۹ ماده ۳۸ آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات فراهم گردد.

در راستای اجرای مصوبات مذکور، امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز در سامانه جامع تجارت با محل تأمین ارز «بند ۹ ماده ۳۸ آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات واردات به سرزمین اصلی کالاهای دارای قبض انبار مناطق آزاد و ویژه قبل از تاریخ ۱۳۹۷.۰۱.۰۱» برای این کاربران فراهم گردید.

لازم به ذکر است که ثبت سفارش از این محل تأمین ارز به منظور بررسی صحت زمان ورود کالا به منطقه نیازمند اخذ مجوز از «دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» است.