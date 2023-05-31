ساخت مسکن یک طبقه با ارائه زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش با اشاره به بخشی از اقدامات انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: در حوزه ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن با فعالیت شبانه‌روزی همکاران، نتایج قابل توجهی به دست آمده که در مقایسه با سال‌های گذشته می‌توان بزرگی آن را درک کرد.

وی خاطرنشان کرد: در طرح مسکن مهر که طرح بزرگی بود، ۸ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن به محدوده شهر الحاق شد که در طرح نهضت ملی مسکن تا کنون این رقم به بیش از ۳۱ هزار هکتار زمین رسیده است.

بذرپاش با اشاره به سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ساخت واحدهای تک طبقه با ارائه زمین به مردم، گفت: این یک اقدام کم‌سابقه بعد از انقلاب بوده و در شکستن احتکار و سوداگری، جوانی جمعیت و امید آفرینی بین مردم تأثیر شگرفی دارد.

وزیر راه و شهرسازی درباره پیشرفت‌های رخ داده در حوزه ریلی هم توضیح داد: بزرگ‌ترین اقدام در این حوزه تکمیل کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب کشور است که وارد مراحل جدیدی شده است.

وی افزود: تکمیل این کریدورها کاری بسیار بزرگ و بی‌سابقه است که با همکاری همه کشورها برای استفاده از آن در حال انجام بوده و برای آیندگان و فرزندانمان تولید ثروت ملی به دنبال خواهد داشت.

بذرپاش در ادامه به اقدامات بزرگ انجام شده در راستای توسعه ناوگان هوایی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه حوزه هواپیمایی یک حوزه ۱۰۰ درصد تحریمی است، مسیر را رو به جلو طی کرده و دستاوردهایی به همراه داشته است.

وی در ادامه در خصوص حوزه بنادر اطهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های بنادر با سرمایه‌گذاری بخش عمومی، بخش خصوصی و کشورهای خارجی در اولویت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

بذرپاش با اشاره به ابلاغ بسته ۱۹ گانه در حوزه شهرسازی و بافت فرسوده، تصریح کرد: اجرای این بسته جهشی را در تولید مسکن ایجاد خواهد کرد و علاوه بر افزایش ایمنی واحدهای مسکونی که تأثیرات قابل توجهی برای نجات جان انسان‌ها دارد، رشد تولید مسکن، تولید شغل و کسب و کار را هم به ارمغان خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: یکی از بهترین روش‌های تولید مسکن ساخت و سازها و نوسازی بافت فرسوده است.

وی به مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه هر زمینی که بیش از ۱۰ سال از کاربری مسکونی آن گذشته و ساخت و ساز در آن انجام نشده باشد باید تغییر کاربری دهد که با این کار رونقی در ساخت و ساز ایجاد خواهد شد.

بذرپاش همچنین درباره اقدامات انجام شده در حوزه راهداری گفت: غیر از اصلاح نقاط حادثه خیز، ابرپروژه‌های ارزشمندی در حال اجراست که به‌زودی اطلاع رسانی خواهد شد