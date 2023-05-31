اولین مدرسه طلاب اهل سنت سقز راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالرضا پورذهبی روز چهارشنبه در دیدار با روحانیون شهرستان سقز با اشاره به اینکه حدود ۲۰۰ نفر از ماموستاهای استان اشتغال دولتی دارند، اظهار کرد: وضعیت معیشت روحانیون در استان یکی از دغدغه‌های مهم بود که تصمیم بر افزایش شهریه گرفته شده است.

وی به مشکل مسکن روحانیون اشاره کرد و افزود: مرکز خدمات حوزه‌های علمیه اعلام آمادگی کرده است هزار مسکن در اختیار طلاب اهل تشیع و اهل سنت قرار دهد اما افرادی که فرم (ج) آنها قرمز باشد مسکن به آنها تعلق نمی‌گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: اولین مدرسه طلاب اهل سنت سقز در آینده نزدیک احداث می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی افزود: این مدرسه می‌تواند نقش بسزایی در جذب مشتاقان به فراگیری دروس دینی داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در کردستان به اغتشاشات سال گذشته در استان پرداخت و گفت: افرادی با صدور بیانیه‌هایی توهین کرده و ماموستاها را مورد اذیت و آزار قرار دادند که باید بدانند جایگاه ولی فقیه با این اقدامات سخیف، کم ارزش نمی‌شود.