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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸

در قالب فیلم نیمه‌بلند؛

«توهم» به تدوین رسید/ روایت یک جنایت در جنگل

«توهم» به تدوین رسید/ روایت یک جنایت در جنگل

فیلم نیمه‌بلند «توهم» بعد از عبور از مراحل تولید، به مرحله تدوین رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم نیمه بلند «توهم» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی میلاد ابراهیمی، بعد از طی مراحل تولید، روی میز تدوین قرار گرفت.

«توهم» در قالب آثار نیمه بلند و در ژانر جنایی و وحشت تولید شده است.

این اثر در دی ماه سال گذشته مراحل پیش تولید را آغاز کرد و اکنون به مرحله تدوین و اصلاح رنگ رسیده است.

این دومین اثر میلاد ابراهیمی است که قصه‌ای متفاوت را روایت می‌کند.

در خلاصه داستان آمده است: ۴ جوان که برای تفریح به منطقه‌ای میان جنگل می‌روند، میان راه به پیرمردی نابینا و ناشنوا برخورد می‌کنند و به کلبه قدیمی او دعوت می‌شوند.

علی قاسمی، مهران لطف الهی، ندا شیرازی، صبا امیدی، وهاب طباطبائی بازیگران فیلم «توهم» هستند.

عوامل فیلم عبارتند از؛ تهیه‌کننده و کارگردان: میلاد ابراهیمی، مشاور کارگردان: سید امیر حسین لواسانی، نویسنده و دستیار کارگردان: وهاب طباطبایی، مدیر تصویر برداری: ادریس محمودی، مدیر صدا برداری: مصطفی گودرزی.

کد مطلب 5799203
زهرا منصوری

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