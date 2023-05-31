«توهم» به تدوین رسید/ روایت یک جنایت در جنگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم نیمه بلند «توهم» به تهیهکنندگی و کارگردانی میلاد ابراهیمی، بعد از طی مراحل تولید، روی میز تدوین قرار گرفت.
«توهم» در قالب آثار نیمه بلند و در ژانر جنایی و وحشت تولید شده است.
این اثر در دی ماه سال گذشته مراحل پیش تولید را آغاز کرد و اکنون به مرحله تدوین و اصلاح رنگ رسیده است.
این دومین اثر میلاد ابراهیمی است که قصهای متفاوت را روایت میکند.
در خلاصه داستان آمده است: ۴ جوان که برای تفریح به منطقهای میان جنگل میروند، میان راه به پیرمردی نابینا و ناشنوا برخورد میکنند و به کلبه قدیمی او دعوت میشوند.
علی قاسمی، مهران لطف الهی، ندا شیرازی، صبا امیدی، وهاب طباطبائی بازیگران فیلم «توهم» هستند.
عوامل فیلم عبارتند از؛ تهیهکننده و کارگردان: میلاد ابراهیمی، مشاور کارگردان: سید امیر حسین لواسانی، نویسنده و دستیار کارگردان: وهاب طباطبایی، مدیر تصویر برداری: ادریس محمودی، مدیر صدا برداری: مصطفی گودرزی.
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