پویش کتابخوانی «خاتون و قوماندان» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین دوره پویش کتابخوانی «کتاب و زندگی» با محوریت کتاب «خاتون و قوماندان» از امروز چهارشنبه دهم خرداد با همکاری مرکز رسانه‌ای شیرازه و انتشارات ستاره‌ها، آغاز شده است.

«خاتون و قوماندان» نوشته مریم قربان‌زاده، روایت زندگی ام‌البنین حسینی، همسر شهید علیرضا توسلی معروف به (ابوحامد)، فرمانده لشکر فاطمیون است.

علیرضا توسلی ۱ مهر ۱۳۴۱ در افغانستان به دنیا آمد و ۹ اسفند ۱۳۹۳ در شهر درعای سوریه شهید شد. او فرمانده و بنیانگذار لشکر فاطمیون بود. ابوحامد با شروع جنگ ایران و عراق به کردستان رفت و بیش از یک سال در آن منطقه حضور داشت. وقتی جنگ ایران و عراق به پایان رسید، برای جنگ با ارتش شوروی به افغانستان رفت و دوباره در سال ۷۴، زمانی که نیروهای طالبان در افغانستان روی کار آمده بودند، دوباره به افغانستان رفت.

وقتی بحران سوریه، آغاز شد، او در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ راهی سوریه شد و یک سال بعد در نبرد با جبهه النصره شهید شد. آرامگاه او در مشهد است.

چندی پیش رهبر انقلاب تقریظی بر این کتاب نوشتند که در اردیبهشت امسال رونمایی شد.

مشروح متن تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی را بر این‌کتاب در ادامه می‌خوانید:

«بسمه تعالی

سلام خدا بر شهید عزیز، علیرضا توسّلی، مجاهد مخلصِ فداکار و بر همسر پرگذشت و صبور و فرزانه‌ی او، خانم امّ‌البنین.

حوادث مربوط به مهاجران افغان را که در این کتاب آمده است از هیچ منبع دیگری که به این اندازه بتوان به آن اطمینان داشت دریافت نکرده‌ام. برخی از آنها جداً تاثرانگیز است؛ ولی از سوی دیگر، حرکت جهادی فاطمیون افتخاری برای آنها و همه افغان‌ها است.

دی ۱۴۰۱»

این دوره از پویش همراه با ۵۰۰ میلیون ریال جوایز نقدی است و علاقه‌مندان برای شرکت در آن می‌توانند عدد ۶ را به سامانه پیامکی ۹۰۰۰۹۸۲۵ ارسال یا کتاب را از کتابفروشی‌های سراسر کشور تهیه کنند.