به گزارش خبرنگار مهر، عسگر ارغوانی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل اظهار کرد: عدم ثبات قیمت‌ها در بازار باعث به حداقل رسیدن سرمایه اصناف و تعطیلی بسیاری از واحدها و افزایش بیکاری در جامعه شده است.

وی با بیان اینکه اصناف هرگز مخالف پرداخت مالیات نبوده‌اند، افزود: از سال ۱۳۹۹ با شیوع بیماری کرونا تاکنون بسیاری از اصناف و بازاریان با تعطیلی و رکود مواجهه هستند و با شرایط حاکم در ماه‌های اخیر بیش از ۱۳۰ نفر از صاحبان مشاغل و مغازه داران اقدام به ابطال پروانه کسب کرده‌اند.

رئیس اتاق اصناف اردبیل با تاکید بر اینکه مالیات پرداختی هر صنف به صورت جداگانه و برحسب عملکرد شغلی محاسبه شود، گفت: در حالی که سطح درآمد و سود بسیاری از کسبه و تجار در اثر تورم و افزایش قیمت‌ها به صفر رسیده است و در تشخیص مالیات بسیاری از مأموران اداره کل امور مالیاتی مبنا را سود سال‌های قبل قرار می‌دهند که این عدم تناسب در مالیات و سود مشکلات زیادی را گریبانگیر اصناف و بازاریان می‌کند.

ارغوانی افزود: دست خالی اصناف و بازاریان از وام‌های کم بهره که صرفاً به تولیدکنندگان ارائه می‌شود باعث شده این قشر از جامعه مشکلات حاصل از تورم و افزایش قیمت‌ها را به تنهایی بر دوش کشیده و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن اردبیل در مناطق کم برخوردار کشور لازم است مدیرکل امور مالیاتی استان با حمایت، اعطای تخفیف‌های مالیاتی و طرح‌های تشویقی از اصناف حامی این قشر از جامعه باشند.