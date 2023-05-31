استرداد متهم به قتل به کشور در کمتر از ۶ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید کریمی رئیس پلیس بین الملل فراجا در پی اعلام مراجع قضائی، مبنی بر وقوع قتل یکی از شهروندان توسط فردی و متواری شدن وی به یکی از کشورهای منطقه، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس بین‌الملل فراجا قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با بررسی‌های به عمل آمده و استفاده از ظرفیت سازمان اینترپل، متهم بلافاصله در یکی از کشورهای منطقه ردیابی، شناسایی و حکم جلب بین‌المللی یا همان اعلان قرمز علیه وی صادر و موضوع تحت تعقیب بین‌المللی متهم به اینترپل کشور محل اختفا نیز ارسال شد.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا خاطرنشان کرد: با هدایت اطلاعاتی عملیاتی پلیس بین‌الملل فراجا، بر اساس اعلان قرمز صادره علیه متهم و هم چنین رایزنی‌های پلیسی، وی در کشور محل اختفا دستگیر شد.

سردار کریمی در پایان با بیان اینکه هیچ حاشیه و مکان امنی برای مجرمان و متهمان در سراسر دنیا وجود ندارد، اظهار داشت: خوشبختانه این متهم در کمتر از شش ماه به کشور استرداد و از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور برگردانده و جهت رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.