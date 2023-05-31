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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۳۴

رئیس پلیس بین الملل فراجا خبر داد

استرداد متهم به قتل به کشور در کمتر از ۶ ماه

استرداد متهم به قتل به کشور در کمتر از ۶ ماه

رئیس پلیس بین الملل فراجا از استرداد فردی به اتهام قتل به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید کریمی رئیس پلیس بین الملل فراجا در پی اعلام مراجع قضائی، مبنی بر وقوع قتل یکی از شهروندان توسط فردی و متواری شدن وی به یکی از کشورهای منطقه، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس بین‌الملل فراجا قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با بررسی‌های به عمل آمده و استفاده از ظرفیت سازمان اینترپل، متهم بلافاصله در یکی از کشورهای منطقه ردیابی، شناسایی و حکم جلب بین‌المللی یا همان اعلان قرمز علیه وی صادر و موضوع تحت تعقیب بین‌المللی متهم به اینترپل کشور محل اختفا نیز ارسال شد.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا خاطرنشان کرد: با هدایت اطلاعاتی عملیاتی پلیس بین‌الملل فراجا، بر اساس اعلان قرمز صادره علیه متهم و هم چنین رایزنی‌های پلیسی، وی در کشور محل اختفا دستگیر شد.

سردار کریمی در پایان با بیان اینکه هیچ حاشیه و مکان امنی برای مجرمان و متهمان در سراسر دنیا وجود ندارد، اظهار داشت: خوشبختانه این متهم در کمتر از شش ماه به کشور استرداد و از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور برگردانده و جهت رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 5799440
مهشید جعفری معظم

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