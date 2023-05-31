پخش زنده فینال جام حذفی از لنز ایرانسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، لنز، تلویزیون اینترنتی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، حساسترین فینال جام حذفی را که در آن، تیم پرسپولیس و استقلال با هم مسابقه میدهند، به صورت زنده پخش میکند. این دیدار که یکصد و یکمین دربی پایتخت است، چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۱۹:۴۵، در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
هواداران هر دو تیم میتوانند با مراجعه به بخش «پخش زنده» در اپلیکیشن و وبسایت لنز به آدرس Lenz.ir، این بازی را به صورت مستقیم و در هر کجا که هستند تماشا کنند.
همچنین کاربران لنز میتوانند با مراجعه به بخش «لنز کلاب»، نتیجه این مسابقه و سایر مسابقات داخلی و خارجی را پیشبینی کرده و با کسب امتیاز بیشتر، از جوایزی که لنز برای آنها در نظر گرفته است، بهرهمند شوند.
اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، اولین ارائهدهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران است که کاربران میتوانند آن را بدون هزینه دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعهای از جدیدترین فیلمها و سریالهای ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامههای زنده تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقههای ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…) پادکست، کتابهای صوتی، موسیقی و آلبومهای جدید و… روی گوشی تلفن همراه یا در منزل روی تلویزیون دسترسی داشته باشند.
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