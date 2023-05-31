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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۴۸

پخش زنده فینال جام حذفی از لنز ایرانسل

پخش زنده فینال جام حذفی از لنز ایرانسل

رویارویی حساس پرسپولیس و استقلال در فینال جام حذفی برای مشخص شدن قهرمان این دوره از جام، به صورت زنده از لنز ایرانسل پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، لنز، تلویزیون اینترنتی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، حساس‌ترین فینال جام حذفی را که در آن، تیم پرسپولیس و استقلال با هم مسابقه می‌دهند، به صورت زنده پخش می‌کند. این دیدار که یکصد و یکمین دربی پایتخت است، چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۱۹:۴۵، در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.

هواداران هر دو تیم می‌توانند با مراجعه به بخش «پخش زنده» در اپلیکیشن و وب‌سایت لنز به آدرس Lenz.ir، این بازی را به صورت مستقیم و در هر کجا که هستند تماشا کنند.

همچنین کاربران لنز می‌توانند با مراجعه به بخش «لنز کلاب»، نتیجه این مسابقه و سایر مسابقات داخلی و خارجی را پیش‌بینی کرده و با کسب امتیاز بیشتر، از جوایزی که لنز برای آن‌ها در نظر گرفته است، بهره‌مند شوند.

اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، اولین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌ نسل پنج در ایران است که کاربران می‌توانند آن را بدون هزینه دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعه‌ای از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامه‌های زنده تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقه‌های ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…) پادکست، کتاب‌های صوتی، موسیقی و آلبوم‌های جدید و… روی گوشی تلفن همراه یا در منزل روی تلویزیون دسترسی داشته باشند.

کد مطلب 5799458

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