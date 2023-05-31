به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین شایسته نیا ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته بدون دخانیات اظهار داشت: از ۴ لغایت ۱۰ خردادماه هفته بدون دخانیات نامگذاری شده است که هدف از بزرگداشت این هفته فرصتی برای اجرای سیاستهای کشور مبنی بر کاهش مصرف دخانیات و افزایش سطح سواد سلامت جامعه است که میتواند نقش پیشگامانه ای در این حوزه ایفا کند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه ضمن بیان افزایش مصرف دخانیات در سنین پایین افزود: عادی انگاری مصرف دخانیات منجر به کاهش سن مصرف در سطح جامعه شده است که نوجوانان و جوانان بدون در نظر داشتن آسیبهای احتمالی و مضرات مصرف دخانیات بهصورت تفریحی و کماکان عادت فردی به مصرف دخانیات روی آوردهاند.
وی تصریح کرد: متأسفانه با ترویج فرهنگ نادرست استعمال دخانیات از جمله سیگار و قلیان بخصوص قلیان میوهای شاهد عرضه مواد دخانی در سطح رستورانها، کافهها، پارکها و … هستیم که خوشبختانه با برنامهریزیها و تلاشهای کارشناسان سلامت محیط و کار شبکه بهداشت و درمان توانسته برخورد جدیتری با خاطیان امر داشته باشیم.
وی ادامه داد: به همین منظور در هفته بدون دخانیات تیم مدیریت شبکه بهداشت و درمان به همراه کارشناسان سلامت محیط و کار بازدیدهای مشترکی در قالب طرح تشدید از کافهها و… را در دستور کار قرار داده و برخوردهای لازم انجامشده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه در ادامه اظهار داشت: استعمال دخانیات نوعی اعتیاد است که با مصرف آن باعث آسیب بهسلامتی، هدر رفتن هزینههای فردی و اجتماعی و ظلم آشکار به دیگران را در پی خواهد داشت.
شایسته نیا بیان کرد: هفته بدون دخانیات فرصتی است که خانوادهها و گروه همسالان به این باور برسند که تضمین زندگی شاد و سالم در گرو سلامتی است و سلامتی جز با ارزشگذاری به خود انسان و اطرافیان به دست نخواهد آمد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه با بیان اینکه رسالت اصلی حوزه سلامت آموزش و تأمین امنیت سلامتی در همه زمینهها است گفت: یکی از این ارکانها مبارزه با مصرف دخانیات در اماکن عمومی و صنوف بدون مجوز عرضه مواد دخانی به شمار میرود که شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف گزارشهای خود را با سامانه ۱۹۰ در میان گذاشته تا در اسرع وقت رسیدگی و پیگیری کنند.
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