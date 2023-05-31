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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۰۷

خطاب به مقامات ارشد امنیت ملی پکن؛

شی جین‌پینگ: بدترین سناریوها را درنظر داشته باشید

شی جین‌پینگ: بدترین سناریوها را درنظر داشته باشید

رئیس جمهور چین از مقامات ارشد امنیت ملی کشورش درخواست کرد: بدترین سناریوها را درنظر داشته باشید و برای دریاهای طوفانی آماده شوید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، «شی جین‌ پینگ» رئیس جمهور چین از مقامات ارشد امنیت ملی کشورش خواست تا «بدترین سناریوها» را در نظرها داشته باشند و خود را برای «دریاهای طوفانی» آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری شینهوآ، شی جین‌پینگ در نشست «کمیسیون امنیت ملی» حزب حاکم کمونیست خاطر نشان کرد که «پیچیدگی و دشواری مسائل امنیت ملی‌ که اکنون با آن مواجه هستیم، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است».

رئیس جمهور چین در ادامه افزود: باید به فکر محاسبه پیامدهای نهایی و بدترین سناریوها باشیم و برای انجام آزمون‌ های بزرگ بادهای شدید و امواج خروشان و حتی دریاهای طوفانی و خطرناک آماده شویم.

وی اضافه کرد که در مواجهه با وضعیت «پیچیده و وخیم»، چین باید در «نبرد واقعی و استفاده کاربردی» به نوسازی نظام و قابلیت‌ های امنیت ملی خود با تمرکز بر تاثیر گذارتر کردن آن‌ ها سرعت بخشد.

این مقام چین همچنین از مقامات کشورش خواست تا تشکیل نظام نظارت بر خطرات امنیت ملی و سیستم هشدار اولیه، ارتقای آموزش در حوزه امنیت ملی و بهبود مدیریت داده‌ ها و همچنین امنیت هوش مصنوعی را در دستور کار خود قرار دهند.

کد مطلب 5799571

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