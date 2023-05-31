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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۳۲

صاحب پمپ بنزین یک نوجوان ۱۴ ساله در کارولینای جنوبی را کُشت

صاحب پمپ بنزین یک نوجوان ۱۴ ساله در کارولینای جنوبی را کُشت

طبق گزارش پلیس، صاحب یک پمپ بنزین در کارولینای جنوبی پسر ۱۴ ساله ای را که به اشتباه متهم به دزدی از مغازه کرده بود، کُشت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، طبق گزارش مقامات، «ریک چاو» ۵۸ ساله فکر می‌کرد که این پسر یکشنبه شب چهار بطری آب را از فروشگاه پمپ بنزین Xpress Mart Shell اش در کلمبیا دزدیده است.

«لئون لات»، کلانتر ریچلند، گفت: «اما "کارمک بلتون"، پسر نوجوان، بطری‌ها را دوباره در یخچال گذاشته بود و وقتی کشته شد، از اموال فروشگاه چیزی همراهش نبود.»

صاحب فروشگاه در حالی که این پسر ۱۴ ساله را از مغازه خود به خیابان دنبال می‌کرد، با اسلحه به سوی او شلیک کرد. چاو از پشت به کارمک بلتون شلیک کرد و او را کشت.

لات گفت: «چاو مجوز اسلحه مخفی داشت، و پس از کالبد شکافی مشخص شد که دانش آموز دبیرستانی از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و معاونان با شاهدان صحبت کردند و ویدئوها را بررسی کردند. پس از بررسی‌ها، وی متهم شناخته شد.»

لات می‌گوید: «حتی اگر او چهار بطری آب را از مغازه دزدیده باشد، این چیزی نیست که به کسی شلیک کنید، چه رسد به یک نوجوان ۱۴ ساله.»

کد مطلب 5799606

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