جشن میلاد امام رضا(ع) در دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین جشن میلاد امام رضا (ع) در مصلای شهدای محراب دیر، اظهار داشت: یکی از نکات برجسته در زندگی علی بن موسی الرضا (ع)، کمک به مردم است.

امام جمعه دیر با بیان اینکه در پیشگاه خداوند بعد از انجام واجبات الهی چیزی بافضیلت‌تر از شاد کردن انسان مؤمن نیست، افزود: همه ما به ویژه کسانی که تمکن مالی دارند، برای رفع گره از مشکلات مردم به ویژه جوانان تلاش کنیم.

وی به مشکلات جوانان اشاره کرد و ادامه داد: وقتی دولت برای جوانان تسهیلاتی در نظر می‌گیرد، بانک‌هایی که امکانات و تسهیلات دارند نباید کوتاهی کنند و این کارشان مشکل دارد.

حسینی با بیان اینکه امام رضا (ع) در کمک به نیازمندان کرامت و شخصیت آنها را حفظ می‌کرد، بیان داشت: ما هم اگر به نیازمندی کمک می‌کنیم با تبعیت از سیره و روش پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام کرامت انسانی افراد را حفظ کنیم.

اجرای گروه سرود منتظران منجی، مولودی خوانی و اهدای کارت هدیه ده میلیون ریالی به هشت نفر از شرکت کنندگان از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

این مراسم جشن به همت موکب بیت النور حضرت زهرا (س)، ستاد نمازجمعه و شهرداری دیر برگزار شد.