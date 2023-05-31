به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد عصر امروز چهارشنبه در کارگروه استانی توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: توزیع متوازن نیروی انسانی با توجه به معیارهای تخصصی و نیاز مناطق و نواحی به عنوان یک اولویت فراگیر در سطح آموزش و پرورش استان دنبال می‌شود.

وی با اشاره ضرورت توزیع متوازن نیروی انسانی در سطح آموزش و پرورش خوزستان اضافه کرد: ساماندهی نیروی انسانی یکی از مهمترین اولویت‌ها و راهبردهای مجموعه تعلیم و تربیت استان در راستای ارتقای شاخص کیفی نیروی انسانی است.

حمیدی نژاد یادآور شد: حرکت در راستای اجرای طرح‌های نگه داشت نیروی انسانی یکی دیگر از برنامه‌های آموزش و پرورش خوزستان در حوزه ساماندهی نیروی انسانی است.

وی گفت: همچنین بسترسازی برای بومی گزینی در هماهنگی با مجموعه وزارت آموزش و پرورش که نقش مهمی را در تثبیت و نگه داشت نیروی انسانی دارد از دیگر راهبردهای آموزش و پرورش خوزستان در این حوزه است.