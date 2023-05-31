اجازه ندهیم نهضت عظیم مردمی ۱۵ خرداد مخدوش و وارونه نشان داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رئیسی روز چهارشنبه در پیامی به کنگره گرامیداشت ۱۵ خرداد، نوشت: سالروز قیام تاریخی و جریان‌ساز ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را گرامی می‌دارم و به بیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و همه مجاهدانی که در این حرکت اصیل مردمی جان‌فشانی و نقش‌آفرینی کردند، درود می‌فرستم. قیام ۱۵ خرداد، طلوع نهضت اسلامی و حلقه پیوند روحانیت و مردم و همچنین گشاینده افقی نو برای ملت انقلابی و مبارز ایران بود که با آشکارتر کردن چهره خشن، دیکتاتور و بی‌رحم رژیم طاغوت، خط مبارزه را روشن کرد و در بهمن ۱۳۵۷، روشنایی و امید را برای این ملت آزاده به ارمغان آورد و الگویی برای بیداری ملت‌های تحت ستم در منطقه و بسیاری از کشورهای جهان شد.

رئیس جمهوری افزود: این نهضت ویژگی‌های منحصر به فردی در تاریخ مبارزات مردم این سرزمین داشت که حضور مسئولانه و خودجوش مردم، شهادت طلبی، تحول‌خواهی توأم با عدالت‌طلبی و خودباوری از جمله این ویژگی‌ها بود که به نمادی روشن و چراغی هدایتگر برای حرکت در مسیر عزت، استقلال و آزادی و نفی سیطره نظام‌های سلطه بدل شد و امروز در پرتو هدایت‌ها و رهنمودهای داهیانه رهبری معظم انقلاب پرفروغ‌تر از همیشه به مسیر خود ادامه می‌دهد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: این خیزش مردمی آثار و برکات مهم دیگری نیز در پی داشت که تعمیق پیوند روحانیت با اقشار مختلف مردم، از جمله دانشجویان نواندیش و تحول‌خواه، ارتقای جایگاه سیاسی- اجتماعی زنان، رشد آگاهی انقلابی و تفکر جهادی بخشی از آثار این حرکت بود که هرچه از واقعه فاصله می‌گیریم، عظمت و ابعاد مختلف آن بیشتر نمایان می‌شود. در حقیقت بعد از ۱۵ خرداد، نهضت امام خمینی (ره) با اتکا بر مرجعیت دینی، اسلام سیاسی و مردم، ارزش‌های بزرگی را آفرید که امروز در قالب فرهنگ تحول‌ساز و بیدارگر انقلابی، پایه‌های «ایران قوی» را رقم زده است.

حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: امروز تکلیف ملی و دینی ماست که در قالب جهاد تبیین، ضمن بازخوانی و بازنمایی ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) و شهدای مظلوم این خرداد فراموش نشدنی، در ترویج و تعمیق هرچه بیشتر پیام تاریخی این رویداد بکوشیم واجازه ندهیم این نهضت عظیم مردمی، با روایت‌های مجعول مخدوش و وارونه جلوه داده شود. دولت مردمی که گفتمان خود را بازتابی از این حرکت انقلابی و اصیل می‌داند با اتکا به اهداف و آرمان‌های این رخداد بزرگ، همه توان خود را برای خدمت‌گزاری به ملت عزیز ایران و ارتقا جایگاه کشور به کار گرفته و بی‌وقفه به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهور افزود: پایان بار دیگر به روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای مظلوم این قیام مردمی و ماندگار، درود می‌فرستم و از دست‌اندرکاران برگزاری این کنگره ارزشمند قدردانی می‌کنم. امیدوارم در پرتو عنایات الهی و اهتمام آحاد ملت ایران، شاهد نهادینه شدن ارزش‌های فرهنگی و دستاوردهای این میراث گران‌بهای ملی در کشور باشیم.