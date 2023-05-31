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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۴۰

رئیس جمهور در پیامی به کنگره گرامیداشت ۱۵ خرداد

اجازه ندهیم نهضت عظیم مردمی ۱۵ خرداد مخدوش و وارونه نشان داده شود

اجازه ندهیم نهضت عظیم مردمی ۱۵ خرداد مخدوش و وارونه نشان داده شود

رئیس جمهور روز چهارشنبه در پیامی به کنگره گرامیداشت ۱۵ خرداد، نوشت:دولت مردمی با اتکا به آرمان‌های ۱۵ خرداد تمام توان خود را برای ارتقای جایگاه کشور بکار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رئیسی روز چهارشنبه در پیامی به کنگره گرامیداشت ۱۵ خرداد، نوشت: سالروز قیام تاریخی و جریان‌ساز ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را گرامی می‌دارم و به بیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و همه مجاهدانی که در این حرکت اصیل مردمی جان‌فشانی و نقش‌آفرینی کردند، درود می‌فرستم. قیام ۱۵ خرداد، طلوع نهضت اسلامی و حلقه پیوند روحانیت و مردم و همچنین گشاینده افقی نو برای ملت انقلابی و مبارز ایران بود که با آشکارتر کردن چهره خشن، دیکتاتور و بی‌رحم رژیم طاغوت، خط مبارزه را روشن کرد و در بهمن ۱۳۵۷، روشنایی و امید را برای این ملت آزاده به ارمغان آورد و الگویی برای بیداری ملت‌های تحت ستم در منطقه و بسیاری از کشورهای جهان شد.

رئیس جمهوری افزود: این نهضت ویژگی‌های منحصر به فردی در تاریخ مبارزات مردم این سرزمین داشت که حضور مسئولانه و خودجوش مردم، شهادت طلبی، تحول‌خواهی توأم با عدالت‌طلبی و خودباوری از جمله این ویژگی‌ها بود که به نمادی روشن و چراغی هدایتگر برای حرکت در مسیر عزت، استقلال و آزادی و نفی سیطره نظام‌های سلطه بدل شد و امروز در پرتو هدایت‌ها و رهنمودهای داهیانه رهبری معظم انقلاب پرفروغ‌تر از همیشه به مسیر خود ادامه می‌دهد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: این خیزش مردمی آثار و برکات مهم دیگری نیز در پی داشت که تعمیق پیوند روحانیت با اقشار مختلف مردم، از جمله دانشجویان نواندیش و تحول‌خواه، ارتقای جایگاه سیاسی- اجتماعی زنان، رشد آگاهی انقلابی و تفکر جهادی بخشی از آثار این حرکت بود که هرچه از واقعه فاصله می‌گیریم، عظمت و ابعاد مختلف آن بیشتر نمایان می‌شود. در حقیقت بعد از ۱۵ خرداد، نهضت امام خمینی (ره) با اتکا بر مرجعیت دینی، اسلام سیاسی و مردم، ارزش‌های بزرگی را آفرید که امروز در قالب فرهنگ تحول‌ساز و بیدارگر انقلابی، پایه‌های «ایران قوی» را رقم زده است.

حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: امروز تکلیف ملی و دینی ماست که در قالب جهاد تبیین، ضمن بازخوانی و بازنمایی ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) و شهدای مظلوم این خرداد فراموش نشدنی، در ترویج و تعمیق هرچه بیشتر پیام تاریخی این رویداد بکوشیم واجازه ندهیم این نهضت عظیم مردمی، با روایت‌های مجعول مخدوش و وارونه جلوه داده شود. دولت مردمی که گفتمان خود را بازتابی از این حرکت انقلابی و اصیل می‌داند با اتکا به اهداف و آرمان‌های این رخداد بزرگ، همه توان خود را برای خدمت‌گزاری به ملت عزیز ایران و ارتقا جایگاه کشور به کار گرفته و بی‌وقفه به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهور افزود: پایان بار دیگر به روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای مظلوم این قیام مردمی و ماندگار، درود می‌فرستم و از دست‌اندرکاران برگزاری این کنگره ارزشمند قدردانی می‌کنم. امیدوارم در پرتو عنایات الهی و اهتمام آحاد ملت ایران، شاهد نهادینه شدن ارزش‌های فرهنگی و دستاوردهای این میراث گران‌بهای ملی در کشور باشیم.

کد مطلب 5799758

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