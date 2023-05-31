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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۳:۴۲

با حضور سه ساعته هیأت‌های دیپلماتیک؛

سفرا و دیپلمات‌های ۲۸ کشور از زندان زنان تهران بازدید کردند

سفرا و دیپلمات‌های ۲۸ کشور از زندان زنان تهران بازدید کردند

سفرا و دیپلمات‌های ۲۸ کشور و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در قالب هیأتی ۳۶ نفره در ندامتگاه زنان تهران حضور یافته و از بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، جمعی از سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی به همراه معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر و همچنین تعدادی از مدیران ستادی سازمان زندان‌ها و ستاد حقوق بشر امروز، ۱۰ خردادماه از «ندامتگاه زنان تهران» بازدید کردند.

این بازدید به مدت سه ساعت و با هدف آشنایی با برنامه‌های تحولی و نیز اقدامات اصلاحی و تربیتی در حوزه زندان با هماهنگی سازمان زندان‌ها و ستاد حقوق بشر صورت گرفت.

این گروه دیپلماتیک به‌طور ویژه از کارگاه‌های متنوع مهارت‌آموزی و اشتغال مددجویان بازدید به عمل آوردند که این بخش نیز مورد توجه آنان قرار گرفت. سفرا همچنین در جمع مددجویان یکی از بندها و محل اسکان آنان حضور یافتند و از نزدیک برنامه‌های ویژه زندانبانی را نظاره‌گر بودند.

پیش از بازدید، سفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای مدعو در نشستی با حضور کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و همچنین مدیران ستادی سازمان زندان‌ها و ستاد حقوق بشر با ارائه گزارشات ارائه شده، در جریان برنامه‌های جاری و اقدامات تحولی حوزه زندانبانی کشور قرار گرفتند.

در این ارتباط غریب‌آبادی تاکید داشت؛ انتخاب ندامتگاه زنان از این جهت بود که میهمانان خارجی از نزدیک خدمات و تسهیلات متنوع و بی‌شائبه به زندانیان زن را ببینند و برداشت صحیح از اصول زندانبانی اسلامی را دریافت کنند.

وی اظهار داشت: این ندامتگاه، درحال حاضر تنها زندان زنان با حدود ۷۰۰ زندانی در استان تهران است که بیش از ۱۳ میلیون نفر جمعیت دارد. اصولاً زنان حدود دو و نیم درصد جمعیت زندانیان ایران را تشکیل می‌دهند که این حاکی از نرخ بسیار پایین جرم میان جامعه زنان ایرانی است که در مقایسه با نرخ جهانی، بسیار کمتر می‌باشد.

کد مطلب 5799806

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