به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بینالملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، جمعی از سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی به همراه معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر و همچنین تعدادی از مدیران ستادی سازمان زندانها و ستاد حقوق بشر امروز، ۱۰ خردادماه از «ندامتگاه زنان تهران» بازدید کردند.
این بازدید به مدت سه ساعت و با هدف آشنایی با برنامههای تحولی و نیز اقدامات اصلاحی و تربیتی در حوزه زندان با هماهنگی سازمان زندانها و ستاد حقوق بشر صورت گرفت.
این گروه دیپلماتیک بهطور ویژه از کارگاههای متنوع مهارتآموزی و اشتغال مددجویان بازدید به عمل آوردند که این بخش نیز مورد توجه آنان قرار گرفت. سفرا همچنین در جمع مددجویان یکی از بندها و محل اسکان آنان حضور یافتند و از نزدیک برنامههای ویژه زندانبانی را نظارهگر بودند.
پیش از بازدید، سفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای مدعو در نشستی با حضور کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و همچنین مدیران ستادی سازمان زندانها و ستاد حقوق بشر با ارائه گزارشات ارائه شده، در جریان برنامههای جاری و اقدامات تحولی حوزه زندانبانی کشور قرار گرفتند.
در این ارتباط غریبآبادی تاکید داشت؛ انتخاب ندامتگاه زنان از این جهت بود که میهمانان خارجی از نزدیک خدمات و تسهیلات متنوع و بیشائبه به زندانیان زن را ببینند و برداشت صحیح از اصول زندانبانی اسلامی را دریافت کنند.
وی اظهار داشت: این ندامتگاه، درحال حاضر تنها زندان زنان با حدود ۷۰۰ زندانی در استان تهران است که بیش از ۱۳ میلیون نفر جمعیت دارد. اصولاً زنان حدود دو و نیم درصد جمعیت زندانیان ایران را تشکیل میدهند که این حاکی از نرخ بسیار پایین جرم میان جامعه زنان ایرانی است که در مقایسه با نرخ جهانی، بسیار کمتر میباشد.
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