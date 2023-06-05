امام خمینی (ره) راه معنویت را به ما نشان داد

رضا تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیوند انقلاب اسلامی با معنویت، اظهار داشت: نهالی که امام (ره) در سال ۴۲ غرس کردند، در سال ۵۷ با پیروزی انقلاب اسلامی به ثمر نشست و اساساً یک جریان فکری، عقیدتی، معنوی و شناختی بسیار قوی پشتوانه انقلاب اسلامی بود.

وی متذکر شد: حضرت امام خمینی (ره) بارها در زمان حیاتشان فرمودند «تمام مقصد ما مکتب ماست» و انقلاب اسلامی به واقع یک نهضت و انقلاب عظیم فکری و عقیدتی بود و به برکت تلاش‌ها، جان فشانی‌ها و ایثارها در سال ۵۷ به ثمر نشست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گذری به تاریخ نشان می‌دهد در انقلاب‌های قبلی در نقاط مختلف جهان حتماً یک دوره مبارزه سخت و توأم با خشونت و مبارزه مسلحانه وجود داشته است، اما در جریان پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار دیدیم ظرف چند روز رژیم شاه در مقابل نهضت عظیم مردمی به رهبری امام خمینی (ره) نتوانست دوام بیاورد و انقلاب اسلامی با ریشه‌های شناختی و عقیدتی بسیار مستحکم و توأم با معنویت به پیروزی رسید.

تقی‌پور با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب مردمی است که بر پایه سه رکن امامت، امت و مکتب اسلام شکل گرفت، گفت: در این ۴۵ سال همواره همین سه رکن توانسته انقلاب اسلامی را از طوفان‌های عظیمی که هر کدام از آن‌ها می‌توانست به تنهایی هر حکومتی ساقط کند، با اقتدار حفظ کند.

وی تاکید کرد: انقلاب مردمی و اسلامی ما توانست از همه حوادث و فتنه‌ها با سربلندی عبور کند. در فتنه ۱۴۰۱ هم این بار دشمن با یک نقشه کامل از جنگ شناختی و اجتماعی به جنگ با انقلاب اسلامی آمد و خوشبختانه این بار هم ما دشمنان را شکست دادیم و تجربه جدیدی برای مردم ما و انقلاب اسلامی شد که بتوانیم خودمان را برای مقابله با این نوع از فتنه‌ها و جنگ‌های نرم آماده کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز ما شاهد انسجام، یکپارچگی، وحدت و عقلانیت مردم هستیم، گفت: حرکت‌های خودجوش مردمی به تبعیت از مکتب امام خمینی (ره) و فرامین رهبری به خوبی مدیریت و هدایت می‌شود.

تقی‌پور با بیان اینکه ماهیت و ذات جنگ نرم این است که دشمن مدام در حال تغییر تاکتیک‌ها و روش‌های عملیاتی خودش است، تصریح کرد: مردم و مسئولان باید متناسب با شرایط روز و با شناخت عمیق و کامل از این نوع جنگ، فضای کشور را مدیریت کنند تا در ادامه راه هم انقلاب اسلامی از همه طوفان‌ها و نقشه‌های شومی که دشمن برای مقابله با انقلاب اسلامی تدارک دیده است، به سلامت عبور کند.

وی با تاکید بر اینکه ماهیت و ذات اسلام معنویت است و انقلاب اسلامی هم با معنویت پیوند خورده است، اظهار داشت: امام راحل نماد یک انسان کامل در عصر ما و نماد منسجم از معنویت بود. امام خمینی (ره) مسیر معنویت و اخلاق را به ما نشان داد و همین مسئله باعث شد که مردم هم راه ایشان را خیلی سریع باور و دنبال کنند. انقلاب اسلامی بر پایه سه رکن امامت، امت و مکتب اسلام شکل گرفت و این قدرت نرم را به وجود آورد که خوشبختانه بعد از چهل و اندی سال شاهد بالندگی و قدرت و تعالی بیشتر این حرکت معنوی و مردمی هستیم.