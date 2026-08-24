به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز (دوشنبه) مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، انجمن صنایع پلاستیک استان تهران، انجمن ملی صنایع بازیافت ایران و شرکت سپنتاس کیش (بهعنوان برگزارکننده نخستین نمایشگاه تخصصی «Plast Show») برگزار شد. این تفاهمنامه که با چشمانداز ۱۰ ساله تنظیم شده، گامی مهم در جهت همافزایی تشکلهای تخصصی و توسعه هدفمند صنعت پلاستیک کشور محسوب میشود.
در این مراسم، علیرضا ترک، بازرس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با اشاره به سابقه طولانی نمایشگاههای پلاستیک در کشور، اظهار کرد: نمایشگاههای پلاستیک در دنیا عمدتاً بر مواد اولیه و میانی متمرکز بودهاند، اما با توسعه صنعت پلاستیک و نیاز به پوشش مصنوعات پلیمری، تصمیم به برگزاری نمایشگاهی جدید گرفته شد. وی افزود: این نمایشگاه نهتنها جایگزین نمایشگاه ایران پلاس نیست، بلکه با هدف کاهش فشار بر ظرفیتهای موجود و تکمیل زنجیره ارزش صنعت، طراحی شده است.
ترک تصریح کرد: یکی از نقاط قوت این تفاهمنامه، چشمانداز ۱۰ ساله آن است که امکان برنامهریزی بلندمدت را فراهم میکند. همچنین ساختار شورای سیاستگذاری با حضور تشکلهای سهگانه، انعطافپذیری و هماهنگی بیشتری را برای اجرای برنامههای مورد نظر صنعت ایجاد خواهد کرد.
در ادامه حمید شمسایی، رئیس انجمن صنایع پلاستیک استان تهران و مدیرعامل شرکت پارس تولید قطعات یدکی خودرو نیز تأکید کرد: هدف اصلی این همگرایی، حل مشکلات مصرفکننده نهایی و حمایت از صنایع پاییندستی است. با توجه به چالشهای جدی پیشروی صنعت پلیمر و ناتوانی دولت در ارائه کمکهای مؤثر، این همکاری تشکلها میتواند روزنهای برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان و آرامش خاطر مصرفکنندگان باشد.
همگرایی تشکلها برای مدیریت بحران و حمایت از تولیدکنندگان
سعید زمانزاده، نماینده انجمن ملی صنایع بازیافت ایران نیز با اشاره به اهمیت همگرایی تشکلها، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که ناامیدی در فضای تولید حس میشود، وظیفه ما مضاعف است. این تفاهمنامه نمادی از انسجام در تشکلهاست؛ چرا که با تعامل و گفتگو میتوان اصطکاک منافع را به حداقل رساند و بحرانها را مدیریت کرد.
صدیقی، مدیر اجرایی نمایشگاه Plast Show ضمن قدردانی از حمایت انجمنها، ابراز امیدواری کرد که این رویداد نقطه عطفی برای نمایش محصولات نهایی صنعت پلاستیک باشد و به رونق کسبوکارهای ذینفع کمک کند.
در ادامه این نشست، بابک شایسته نماینده انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به تشریح وضعیت فعلی تولید پتروشیمی و زنجیره تأمین پرداخت و اظهار کرد: مجموعه پتروشیمیهای کشور در طول دو جنگ اخیر همواره همراه صنعت بودهاند و تلاش کردهاند تعادل را در بازار حفظ کنند. با این حال، مشکلات ساختاری از پیش وجود داشته و اکنون تشدید شده است.
وی افزود: بخشی از ظرفیتهای تولید پلیاتیلن تقریباً به مدار بازگشته، اما کمبود مواد اولیه حتی پیش از جنگ نیز وجود داشته و همچنان ادامه دارد. در هفته گذشته به دلیل موج گرمایی، محدودیتهای برقی باعث اختلال در تولید شد، اما با تلاش شبانهروزی ستاد مدیریت و جلسات مستمر، امیدواریم با رفع محدودیتهای برق در یکی دو هفته آینده، بخش دیگری از پتروشیمیهایی که اکنون خارج از مدار هستند، مجدداً راهاندازی شوند.
شایسته تصریح کرد: پیشبینی ما این است که اگر شرایط منطقه دستخوش تغییر خاصی نشود، تا ابتدای مهر ماه بخش قابل توجهی از کمبودها جبران خواهد شد.
شمسایی رئیس انجمن صنایع پلاستیک استان تهران نیز در تکمیل این بحث خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی حضور پررنگ انجمن بازیافت در این نمایشگاه، جبران کمبودهای زنجیره تأمین از طریق توسعه اقتصاد چرخشی و بازیافت مواد پلیمری است. امیدواریم با همکاری انجمنهای تاجیکی و سایر تشکلها، بتوانیم چرخه کاملی از تأمین تا مصرفکننده نهایی ایجاد کنیم.
زمان زاده در پاسخ به سؤالی درباره احتمال حضور هیئتهای تجاری خارجی، در این نمایشگاه سعید زمانزاده توضیح داد: با همکاری معاونت بینالملل اتاق بازرگانی تهران، دعوتنامههایی برای کشورهای عراق، ارمنستان، عمان، تاجیکستان و اخیراً افغانستان ارسال شده است. خوشبختانه حتی در ایام جنگ نیز فعالان صنعت پلیمر عراقی تردد داشتند و استقبال خوبی صورت گرفته است. اتاق بازرگانی خدمات اسکان و پذیرش این هیئتها را بر عهده دارد و امیدواریم شاهد حضور پرشور تجار خارجی در نمایشگاه باشیم.
صدیقی مدیر اجرایی نمایشگاه Plast Show) درباره دلیل انتخاب ایران مال بهعنوان محل برگزاری، گفت: پس از بررسیهای فراوان و مشورت با شورای سیاستگذاری، ایران مال به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد خود انتخاب شد. این مرکز دسترسی آسان برای شرکتکنندگان دارد؛ از غرب تهران و استان البرز از طریق اتوبان آزادگان به راحتی قابل دسترس است و برای شهرکهای صنعتی شرق و جنوب تهران (شمسآباد، پرند) نیز مسیر مناسبی دارد.
وی ادامه داد: پارکینگهای وسیع، امکانات پذیرایی و رستورانهای متعدد، سیستم تهویه مطبوع و نبود حاشیههای ترافیکی از دیگر مزایای این مکان است. همچنین نزدیکترین ایستگاه مترو (چیتگر) با تدابیر ویژه به محل نمایشگاه متصل خواهد شد.
صدیقی افزود: ما تجربه موفق برگزاری نمایشگاههای طلا، جواهر و قهوه در ایران مال را داریم و اطمینان داریم که این مرکز میتواند میزبان شایستهای برای Plast Show باشد. برخلاف نگرانی برخی دوستان، این مکان بازدیدکنندهی تخصصی خود را دارد و نمایشگاههای متعددی در آن برگزار شده است.
صدیقی در ادامه در خصوص آمار ثبتنام و گروههای کالایی مجاز در این نمایشگاه گفت: فضای نمایشگاه ۲۰ هزار متر مربع است که پیشبینی میشود حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ شرکتکننده در آن حضور یابند. تاکنون نزدیک به ۶۰ شرکت ثبتنام کردهاند که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها را تولیدکنندگان محصولات نهایی و مابقی را تأمینکنندگان مواد اولیه و ماشینآلات سبک تشکیل میدهند. ماشینآلات سنگین به دلیل محدودیت وزن در طبقات، با احتیاط پذیرش میشوند و اولویت با تجهیزات سبکتر است.
وی تأکید کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه محصولات اولیه، میانی و نهایی صنعت پلاستیک میتوانند از طریق سایت رسمی نمایشگاه به آدرس plastshow.ir ثبتنام کنند. کارشناسان بازرگانی ما بلافاصله با متقاضیان تماس گرفته و راهنماییهای لازم را ارائه میدهند. مهلت ثبتنام تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد و تشکلهای عضو نیز در حال هماهنگی برای حضور حداکثری هستند.
صدیقی در پاسخ به سؤالی درباره هزینههای شرکت در نمایشگاه، تصریح کرد: با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی و بیشتر هزینههای برگزاری نسبت به سال گذشته، امکان ارائه نرخهای قبلی وجود ندارد. با این حال، هدف ما در سال اول، کسب منافع تجاری نیست؛ بلکه تلاش کردهایم با حداقل هزینه ممکن، یک نمایشگاه استاندارد و باکیفیت را برگزار کنیم تا جایگاه خود را در صنعت تثبیت نماید. این نمایشگاه در اسکیل و زمین بازی متفاوتی نسبت به رویدادهای مشابه طراحی شده و کاملاً مکمل سایر نمایشگاههاست و هیچ گونه رقابت یا تداخلی با آنها ندارد. امیدواریم با حمایت تشکلها و مشارکت فعالان صنعت، بتوانیم پایهای محکم برای سالهای آینده بنا کنیم.
جزئیات برگزاری نمایشگاه و حضور هیئتهای خارجی
بر اساس این گزارش، این نمایشگاه ۱۴ تا ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی ایران مال برگزار خواهد شد و تمرکز اصلی این نمایشگاه روی محصولات نهایی پلیمری مانند صنایع پلاستیک، آشپزخانههای پلیمری و قطعات یدکی خودرو خواهد بود. همچنین با همکاری اتاق بازرگانی تهران، هیئتهایی از کشورهای تاجیکستان، عمان، عراق و ارمنستان در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
نخستین نمایشگاه «Plast Show» با مشارکت سه انجمن بزرگ صنعت پلیمر و با رویکردی آیندهنگرانه، به دنبال ایجاد بستری برای نمایش توانمندیهای صنایع پاییندستی، توسعه صادرات و رفع چالشهای پیشروی تولیدکنندگان است. امضای تفاهمنامه ۱۰ ساله، نشاندهنده عزم جدی تشکلها برای استمرار این همگرایی و بهبود شرایط صنعت پلاستیک کشور در میانمدت و بلندمدت است.
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