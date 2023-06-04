تساوی توافقی تیم ملی والیبال ایران برابر فرانسه!

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها ۲۰۲۳ با حضور ۱۶ تیم کانادا، آمریکا، آرژانتین، ایتالیا، کوبا، آلمان، هلند، برزیل، ژاپن، فرانسه، چین، ایران، لهستان، صربستان، بلغارستان و اسلوونی در گروه مردان از ۱۶ تا ۲۱ خرداد ماه پیگیری خواهد شد.

تیم ملی والیبال ایران که پنجمین حضورش را در این مسابقات تجربه خواهد کرد روز پنجشنبه ۱۱ خرداد راهی شهر ناگویا محل برگزاری هفته نخست رقابت‌ها شد و ظهر امروز (یکشنبه ۱۴ خرداد) دیداری تدارکاتی برابر فرانسه داشت؛ مسابقه‌ای که با نتیجه تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید!

در این دیدار که از ساعت ۱۶:۵۰ دقیقه به وقت ژاپن در سالن جی‌تکت ناگویا برگزار شد بهروز عطایی تمامی شاگردانش را برابر حریف سنجید البته دو سرمربی درخواست کردند که این مسابقه پشت درب‌های بسته و بدون تماشاگر برگزار شود و ترکیب شروع کننده بازی مورد اطلاع‌رسانی قرار نگیرد.

در ست نخست ملی‌پوشان ایران شروع خوبی داشتند اما در ادامه فرانسه به بازی برگشت و موفق شد دو ست اول را با نتیجه مشابه ۲۵ بر ۲۳ به نفع خود به پایان برساند. در ست سوم شاگردان بهروز عطایی به هماهنگی لازم دست یافته و با اختلاف امتیاز بازی را پیش بردند تا در نهایت با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ مسابقه را به نفع تیم ملی والیبال ایران پایان دهند.

مردان والیبال ایران در ست چهارم هم با سرویس‌های خوب بازیکنانی چون سید محمد موسوی و امیر اسفندیار بر شاگردان آندره جیانی پیشی گرفتند و با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ پیروز این ست شدند.

دو سرمربی با هم به توافق رسیدند که این مسابقه، چهار سته به پایان برسد و تیم‌ها با پی بردن به نقاط ضعف و قوت خود برای حضور در رقابت‌های لیگ ملت‌ها ۲۰۲۳ آماده شوند.

تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها ۲۰۲۳ روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد ماه از ساعت ۱۴:۱۰ به مصاف ژاپن خواهد رفت.