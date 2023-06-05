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۱۵ خرداد ۱۴۰۲، ۹:۱۷

مدیرکل گمرکات کرمانشاه خبر داد؛

رشد ۲۵ درصدی ارزش کالاهای ترانزیت خارجی گمرکات کرمانشاه

رشد ۲۵ درصدی ارزش کالاهای ترانزیت خارجی گمرکات کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل گمرکات کرمانشاه از رشد ۲۵ درصدی ارزش کالاهای ترانزیت خارجی گمرکات کرمانشاه خبر داد.

علی اصغر عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارزش کالاهای ترانزیتی خارجی گمرکات استان کرمانشاه در ۲ ماهه نخست سال‌جاری ۳۴۹ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۲۴۳ دلار به وزن ۴۶۳ هزار و ۳۹۰ تن برآورد شده است.

وی افزود: مجموع کالاهای ترانزیتی طی ۲ ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۲۵ درصد رشد و از لحاظ وزن ۱۸ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه به عمده کالاهای ترانزیتی خارجی از مبدا گمرکات استان کرمانشاه اشاره و تصریح کرد: این کالاها شامل مازوت، نفتا، روغن صنعتی و بیتومین بوده و همچنین عمده کالاهای ترانزیت خارجی با مقصد حوزه نظارت گمرکات استان نیز اتومبیل مستعمل و گوشت مرغ منجمد هستند.

کد مطلب 5802275

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