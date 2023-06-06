به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اخویان مدیر آموزش معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در یکی دیگر از محافل انس و معرفت که دوشنبه شب به مناسبت 15 خرداد با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در مدینه برگزار شد، به بیان ویژگی‌های امام خمینی(ره) پرداخت.

وی گفت: انس با قرآن، خدا محوری، توجه به نماز و ادعیه از ویژگی‌های امام امت بود؛ این ویژگی‌ها می‌تواند الگویی برای زائران حج باشد که بیشتر با این موارد انس بگیرند.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی انسان وظیفه‌مداری بود و هر جا که به میدان آمد، بر اساس وظیفه‌اش عمل کرد، توضیحی درباره این ویژگی ارائه داد.

به گفته وی انسان وظیفه مدار، انسان به‌روزی است؛ به گونه‌ای که بررسی می‌کند امروز چه وظیفه‌ای دارد و بر اساس همان عمل می‌کند.

مدیر آموزش معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری ایمان به مردم را ویژگی‌ دیگر امام راحل عنوان کرد و در این زمینه با اشاره به ماجرای بنی‌صدر گفت: امام خمینی با رئیس جمهوری بنی‌صدر مخالف بودند اما وقتی دیدند که مردم به او رای دادند، به احترام رای مردم حکم بنی‌صدر را تنفید کردند.

حجت الاسلام اخویان به غیرت دینی امام خمینی نیز اشاره کرد و گفت: امام در هیچ مقطعی در مورد مسائل اسلامی با احدی تعارف نکرد و از این مسائل کوتاه نیامد؛ نمونه‌ی این غیرت دینی را می‌توانیم در ماجرای سلمان رشدی مشاهده کنیم.

وی در ادامه به شکست دکترین غرب توسط امام خمینی اشاره کرد و توضیح داد: تا قبل از انقلاب اسلامی تفکری در جهان رایج بود که تنها راه سعادت بشر را بر اساس دکترین غرب می‌دانست ولی امام خمینی با مطرح کردن دکترین اسلام ناب، این فضا را تغییر داد.

مدیر آموزش معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه همین ویژگی‌ها در مقام معظم رهبری وجود دارد، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب به واسطه همین ویژگی‌ها توانستند، از حوادث و فتنه‌های بزرگی که برای کشور پیش آمد با موفقیت عبور کنند.