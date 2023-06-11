  1. استانها
  2. البرز
۲۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۱۸

فرمانده انتظامی کرج خبر داد؛

جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز در کرج

جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز در کرج

کرج- فرمانده انتظامی شهرستان کرج از کشف چهار دستگاه استخراج‌گر ارز دیجیتال غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پیمان گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای شناسایی و برخورد با استفاده کنندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال بدون مجوز، مأموران پلیس با کار اطلاعاتی یک باب منزل که جهت نگهداری و استفاده از دستگاه‌های استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار می‌گرفت را شناسایی کردند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس با هماهنگی مرجع قضائی از منزل مورد نظر بازدید و تعداد ۴ دستگاه ماینر، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی تجهیزات کشف شده را بالغ بر ۲ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 5807076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها