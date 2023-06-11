سرهنگ پیمان گودرزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای شناسایی و برخورد با استفاده کنندگان دستگاههای استخراج رمز ارز دیجیتال بدون مجوز، مأموران پلیس با کار اطلاعاتی یک باب منزل که جهت نگهداری و استفاده از دستگاههای استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار میگرفت را شناسایی کردند.
وی ادامه داد: مأموران پلیس با هماهنگی مرجع قضائی از منزل مورد نظر بازدید و تعداد ۴ دستگاه ماینر، کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرج با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی تجهیزات کشف شده را بالغ بر ۲ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.
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