سرهنگ پیمان گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای شناسایی و برخورد با استفاده کنندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال بدون مجوز، مأموران پلیس با کار اطلاعاتی یک باب منزل که جهت نگهداری و استفاده از دستگاه‌های استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار می‌گرفت را شناسایی کردند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس با هماهنگی مرجع قضائی از منزل مورد نظر بازدید و تعداد ۴ دستگاه ماینر، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی تجهیزات کشف شده را بالغ بر ۲ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.