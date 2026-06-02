۱۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در خرمشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رحیمی ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: مأموران این فرماندهی با رصد اطلاعاتی دو باب منزل مسکونی را که در آن از دستگاههای استخراج رمز ارز بدون مجوز استفاده میشد، شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی از هر دو منزل مورد نظر بازدید کردند که در مجموع ۱۷ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی خرمشهر با اشاره به برآورد مالی این تجهیزات بیان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی ماینرهای کشف شده را ۱۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال برآورد کردهاند.
سرهنگ رحیمی در خصوص اقدامات قانونی صورت گرفته توضیح داد: در این رابطه سه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
وی در پایان با تأکید بر پیامدهای استفاده غیرقانونی از این دستگاهها تصریح کرد: با توجه به تأثیر منفی این تجهیزات بر سیستم برق بهویژه در فصلهای گرم سال و ایجاد نارضایتی برای شهروندان، برخورد با سودجویان در این حوزه تشدید شده است.
