شیرین کننده مصنوعی رایج ریسک سرطان را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، شیرین کننده کالری صفر مورد نظر موسوم به «سوکرالوز» تقریباً ۶۰۰ برابر شیرین‌تر از قند آشپزخانه است.

مطالعه محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی نشان داد که سوکرالوز ممکن است منجر به نشت از پوشش روده شود و فعالیت ژنهای مربوط به التهاب و سرطان را افزایش دهد.

سوکرالوز در هزاران محصول از جمله کالاهای پخته شده، نوشیدنی، آدامس، ژلاتین و دسرهای لبنی منجمد استفاده می‌شود.

تصویب نظارتی سوکرالوز بر اساس مطالعاتی است که فرض می‌کنند از بدن بدون تغییر خارج می‌شود.

اما این مطالعه جدید نشان می‌دهد باکتری‌های خاص روده می‌توانند سوکرالوز را به یک مولکول مشابه به نام Sucralose-۶-acetate تبدیل کنند.

در مطالعه جدید، هنگامی که محققان سلول‌های خونی انسان را در معرض سوکرالوز -۶- استات قرار دادند، دریافتند که این امر باعث ایجاد شکستگی در DNA می‌شود. این فرایند به طور بالقوه می‌تواند خطر ابتلاء به سرطان یا سایر مشکلات سلامت را افزایش دهد.

نویسندگان این مطالعه جدید خاطرنشان کردند مقدار این ماده شیمیایی در یک وعده واحد از یک نوشیدنی حاوی سوکرالوز می‌تواند به اندازه کافی بالا باشد تا به DNA آسیب برساند.