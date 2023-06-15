به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در جلسه هماهنگی برگزاری جشن ثبت جهانی ژئوپارک ارس، تصریح کرد: مجموعه دستگاه‌های استان پای کار هستند تا این رویداد فرهنگی به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفتد؛ ضمن اینکه ظرفیت‌های استانی هم باید همزمان با ظرفیت‌های اختصاصی منطقه آزاد ارس در این رویداد معرفی شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد گردشگری و زیست‌محیطی منطقه آزاد ارس، تاکید کرد: باید با برنامه‌ریزی منسجم و یکپارچه بتوانیم در حوزه گردشگری منطقه گام‌های اساسی برداریم که یکی از الزامات این امر، هم‌گرایی در مسئولیت‌های قانونی است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تداخل برخی مسئولیت‌ها در ارس، مشکل‌آفرین است، افزود: رفع این مشکل برای بالندگی ارس ضروری است و باید با مطالعه علمی، اجرایی و دارای وضعیت مشخص برای برون‌رفت از حالت بلاتکلیفی ادارات و سازمان‌ها در منطقه آزاد ارس بکوشیم.

وی بر تشکیل کارگروهی تخصصی در این زمینه تاکید کرد و همچنین تأسیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در منطقه آزاد ارس و فعالیت پویای آن را با توجه به ظرفیت‌های گردشگری بالای منطقه ضروری دانست.