افزایش بیماری هاری در جمعیت گربه ها/هشدار جدی دامپزشکی به متولیان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حمزه‌ای صبح پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به بیماری هاری بیان کرد: اصلی ترین راه سرایت بیماری هاری به انسان گاز گرفتگی حیوان یا پنجه کشیدن گربه و گربه سانان مبتلا است.

وی با بیان اینکه ویروس این بیماری همچنین می‌تواند از طریق تماس با پوست زخمی و خراشیده منتقل شود، افزود: ویروس هاری وارد شده در محل زخم، خود را به پایانه‌های عصبی رسانده و از طریق رشته‌های عصبی حرکت تدریجی خود را به سمت مغز آغاز می‌کند تا در آنجا عوارض خود را ایجاد کند.

حمزه‌ای اظهار کرد: متأسفانه موارد ابتلای گربه‌ها به بیماری هاری در این شهرستان افزایش یافته که هشدار جدی برای مسئولان دستگاه‌های متولی است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال چهار گربه در این شهرستان به هاری مبتلا شده اند، گفت: پارسال فقط یک مورد مثبت ابتلای حیوان به هاری در شهرستان بیرجند شناسایی شد و این تعداد از ابتدای سال تاکنون شش مورد بوده است.

حمزه‌ای تصریح کرد: براساس آزمایش‌های انجام شده از این تعداد حیوان، بیماری هاری دو قلاده سگ و چهار قلاده گربه مثبت بوده است.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند با بیان اینکه آمار افزایشی مثبت شدن بیماری هاری در گربه‌های شهری زنگ هشداری در این شهرستان است، گفت: همه موارد مثبت هاری از ابتدای سال مربوط به سگ‌ها و گربه‌های بلاصاحب بوده است.

وی ادامه داد: گربه‌های صاحب‌دار را می‌توان از طریق واکسیناسیون کنترل کرد، اما امکان کنترل و واکسیناسیون گربه‌های بلاصاحب وجود ندارد.

حمزه‌ای بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در صورت هر گونه گزش توسط حیوانات بلافاصله محل زخم ۱۵ تا ۲۰ دقیقه با آب و صابون شست و شو، سپس با آب معمولی صابون‌زدایی و بعد از ضد عفونی با الکل یا بتادین سریعاً به مراکز بهداشتی و درمانی برای دریافت سرم و واکسن ضد هاری مراجعه کنند.