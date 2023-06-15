به گزارش خبرنگار مهر، محمود قلی‌زاده پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق مختلف استان اردبیل مانع از وقوع سیلاب و روان‌آب‌ها خواهد شد.

وی افزود: بر اساس آمارها در سیلاب‌های بهاری بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیرساخت‌های مناطق روستایی، شهری به ویژه بخش کشاورزی اردبیل وارد شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره به بارش‌های بهاری در گرمی، انگوت و مشگین‌شهر و وقوع سیلاب گفت: بارش‌ها خسارت سنگین به ساکنان مناطق روستایی و شهری به ویژه از بین رفتن زیرساخت‌ها شد.

قلی‌زاده خاطرنشان کرد: این سیلاب‌ها هشداری جدی برای همه ما است تا به طرح‌های آبخیزداری ارزش و بهای خاصی بدهیم و مانع از وقوع خسارت هنگفت در بخش‌های مختلف کشاورزی، حوزه گردشگری و حتی امکانات و زیرساخت‌های شهری باشیم.