به گزارش خبرنگار مهر، محمود قلیزاده پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای طرحهای آبخیزداری در مناطق مختلف استان اردبیل مانع از وقوع سیلاب و روانآبها خواهد شد.
وی افزود: بر اساس آمارها در سیلابهای بهاری بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیرساختهای مناطق روستایی، شهری به ویژه بخش کشاورزی اردبیل وارد شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره به بارشهای بهاری در گرمی، انگوت و مشگینشهر و وقوع سیلاب گفت: بارشها خسارت سنگین به ساکنان مناطق روستایی و شهری به ویژه از بین رفتن زیرساختها شد.
قلیزاده خاطرنشان کرد: این سیلابها هشداری جدی برای همه ما است تا به طرحهای آبخیزداری ارزش و بهای خاصی بدهیم و مانع از وقوع خسارت هنگفت در بخشهای مختلف کشاورزی، حوزه گردشگری و حتی امکانات و زیرساختهای شهری باشیم.
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