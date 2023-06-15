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۲۵ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲

مدیرکل منابع طبیعی اردبیل مطرح کرد؛

خسارت ۲ هزار میلیارد تومانی سیل به زیرساخت‌های کشاورزی اردبیل

خسارت ۲ هزار میلیارد تومانی سیل به زیرساخت‌های کشاورزی اردبیل

اردبیل_مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: بر اساس آمارها بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیرساخت‌های بخش کشاورزی اردبیل در سیلاب‌های بهاری وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قلی‌زاده پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق مختلف استان اردبیل مانع از وقوع سیلاب و روان‌آب‌ها خواهد شد.

وی افزود: بر اساس آمارها در سیلاب‌های بهاری بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیرساخت‌های مناطق روستایی، شهری به ویژه بخش کشاورزی اردبیل وارد شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره به بارش‌های بهاری در گرمی، انگوت و مشگین‌شهر و وقوع سیلاب گفت: بارش‌ها خسارت سنگین به ساکنان مناطق روستایی و شهری به ویژه از بین رفتن زیرساخت‌ها شد.

قلی‌زاده خاطرنشان کرد: این سیلاب‌ها هشداری جدی برای همه ما است تا به طرح‌های آبخیزداری ارزش و بهای خاصی بدهیم و مانع از وقوع خسارت هنگفت در بخش‌های مختلف کشاورزی، حوزه گردشگری و حتی امکانات و زیرساخت‌های شهری باشیم.

کد مطلب 5810987

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