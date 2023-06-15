جلسه فوق العاده شورای شهر کرمانشاه برگزار نشد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام رئیس شورای اسلامی شهر قرار بود نشست فوق العاده شورای اسلامی شهر کرمانشاه با دستور جلسه بررسی استعفای شهردار کرمانشاه به دعوت فرمانداری کرمانشاه ظهر امروز پنجشنبه برگزار شود.

در این نشست فوق العاده که به درخواست فرماندار قرار بود برگزار شود ۴ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه حضور نداشته و جلسه به رسمیت نرسید.

پوریا فخری از غایبان نشست فوق العاده امروز شب گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر از استعفای شهردار کرمانشاه خبر داده بود.

با توجه به اینکه نادر نوروزی شهردار کرمانشاه علت استعفای خود را شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود و امروز آخرین فرصت برگزاری نشست برای پذیرش استعفا بود انتظار می‌رفت نشست شورا برگزار شود که عدم حضور ۴ عضو شورای اسلامی شهر مانع از برگزاری جلسه و بررسی استعفای شهردار شد.