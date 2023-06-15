جعفر مرادی حقیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی سال گذشته از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان سمنان ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های بیابان زدایی هزینه شده است، ابراز داشت: این طرح‌ها برای هفت شهرستان استان سمنان در وسعت هشت هزار هکتار به اجرا درآمده است.

وی افزود: از محل این اعتبارات به منظور کنترل و تثبیت ماسه‌های روان در کانون‌های بحرانی فرسایش بادی بیش از ۱۲۰ هزار هکتار جنگل بیابانی دست کاشت تاغزار ایجاد شد که تا حدود زیادی معضل فرسایش بادی، بخصوص در اطراف شهرها و راه‌های اصلی استان را رفع کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه یک میلیون و ۳۷۰ هزار هکتار اراضی استان در ۱۹ منطقه تحت تأثیر فرسایش بادی قرار گرفته است، ابراز داشت: از این میزان ۵۳۵ هزار و ۱۷۳ هکتار به عنوان کانون بحرانی فرسایش بادی شناخته شده که برای جلوگیری از بروز خسارات به زیرساخت باید اقدامات مناسب حوزه بیابان زدایی در آنها صورت گیرد.

مرادی حقیقی خسارت سالانه فرسایش بادی به زیر ساخت‌های مهم استان سمنان را حدود ۳۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در حال حاضر برای کنترل و تثبیت ماسه‌های روان در کانون‌های بحرانی فرسایش بادی، اداره کل منابع طبیعی استان سمنان اقدام به متمرکز کردن پروژه‌های مطالعات و اجرایی بیابان زدایی خود را در این مناطق کرده است.

وی افزود: برای جلوگیری از این روند پیشروی بیابان انجام پروژه کنترل روان آب، مراقبت و آبیاری پروژه‌های انجام شده، انجام نهال کاری با گونه‌های مقاوم و سازگار با اقلیم منطقه، اجرای بادشکن زنده و غیره برای این کانون‌های بحرانی در دست انجام است.