  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۵ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۳۹

در جمع آزادکار تیم ملی؛

دبیر: هدف اصلی باید کسب خوش‌رنگ‌ترین مدال المپیک باشد

دبیر: هدف اصلی باید کسب خوش‌رنگ‌ترین مدال المپیک باشد

رئیس فدراسیون کشتی در جمع آزادکاران گفت: باید هدف اصلی شما کسب مدال خوش‌رنگ المپیک و جهانی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رئیس فدراسیون کشتی با اعضای تیم ملی کشتی آزاد در ابتدای اردوی این تیم که برای حضور در رقابت های جهانی صربستان، در محل فدراسیون کشتی برگزار شد.

علیرضا دبیر در این جلسه که اعضای تیم ملی کشتی آزاد با به تن پوشیدن تیشرت منقش به نقشه ایران عزیز حضور داشتند، گفت: کار تازه شروع شده و در ابتدای آن قرار دارید. هدف اصلی کسب خوشرنگ ترین مدال در المپیک باشد اما پیش از آن تمام تمرکزتان کسب مدال در رقابت های جهانی باشد.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: کار کشتی به سرعت در حال حرکت است و نمی خوابد و شما نیز باید اولاً اخلاق را رعایت کنید و منظم باشید و دوماً اینکه برای خود برنامه داشته باشید.

وی خاطرنشان کرد: ورزشکاری موفق است که به موقع تمرین کند، به موقع غذا بخورد و به موقع بخوابد و برای موفقیت خود هدف تعیین کرده باشد.

کد مطلب 5811154
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه