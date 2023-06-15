به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رئیس فدراسیون کشتی با اعضای تیم ملی کشتی آزاد در ابتدای اردوی این تیم که برای حضور در رقابت های جهانی صربستان، در محل فدراسیون کشتی برگزار شد.

علیرضا دبیر در این جلسه که اعضای تیم ملی کشتی آزاد با به تن پوشیدن تیشرت منقش به نقشه ایران عزیز حضور داشتند، گفت: کار تازه شروع شده و در ابتدای آن قرار دارید. هدف اصلی کسب خوشرنگ ترین مدال در المپیک باشد اما پیش از آن تمام تمرکزتان کسب مدال در رقابت های جهانی باشد.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: کار کشتی به سرعت در حال حرکت است و نمی خوابد و شما نیز باید اولاً اخلاق را رعایت کنید و منظم باشید و دوماً اینکه برای خود برنامه داشته باشید.

وی خاطرنشان کرد: ورزشکاری موفق است که به موقع تمرین کند، به موقع غذا بخورد و به موقع بخوابد و برای موفقیت خود هدف تعیین کرده باشد.