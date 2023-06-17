پایان کار آزادکاران ایران با ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۲ برنز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، تیم منتخب کشتی آزاد ایران در مسابقات جام استپان ساراگسیان ارمنستان صاحب دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز شد. برای تیم ایران امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم و سالار حبیبی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم مدال طلا، علی قلی زادگان در وزن ۶۱ کیلوگرم و امین طاهری در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال نقره و پیمان بیابانی در وزن ۶۵ کیلوگرم و امیرحسین حسینی در وزن ۷۴ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم محمدرضا اسدی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۳ مغلوب خندزرتسیان از ارمنستان شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم علی قلی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل زاکاشویلی از گرجستان به پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل هاراتونیان از ارمنستان به پیروزی دست یافت. قلی زاده در دیدار نیمه نهایی نیز دیگر حریف ارمنستانی را با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار فینال ۷ بر ۶ مغلوب کشتی گیر قزاقستانی شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۶۵ کیلوگرم پیمان بیابانی در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۴ از سد لاچیان از کانادا گذشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل یسیم از قزاقستان به برتری دست یافت. بیابانی در دور سوم با نتیجه ۳ بر ۱ کلارک از آلمان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل حریف ارمنستانی مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ حریف قزاقستانی را مغلوب کرد و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم رضا مقتدر پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب سمینوف از اوکراین شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم امیرحسین حسینی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۵ از سد نماینده قزاقستان گذشت. وی در دور سوم و مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب علیخانیان از ارمنستان شد و به دیدار رده بندی رفت. حسینی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ کشتی گیر بحرینی را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم بهنام سرابی در دور نخست با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب حریف گرجستانی شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم سیدمحمدحسین میرباغبان در مبارزه نخست با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل حریفی از مولداوی مغلوب شد و حذف شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در مبارزه نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ نماینده کشور ارمنستان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۹ بر ۲ مقابل نماینده مولداوی پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار ماگومد زاکاریف دارنده مدال برنز جهان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امین طاهری در دور نخست با نتیجه ۸ بر ۴ کشتی گیر بلغارستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر صفر مقابل حریف یونانی به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت. سالار حبیبی نیز در دور نخست با ضربه فنی حریف گرجستانی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر حریف گرجستانی را شکست داد. در دیدار فینال حبیبی با نتیجه ۲ بر ۱ امین طاهری را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت. طاهری نیز صاحب مدال نقره شد.