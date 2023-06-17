با انتخاب مربی روس باید به حال کُشتی گریست/ سرمربی را تغییر دهند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد با هدایت پژمان درستکار برای مسابقات قهرمانی جهان در حال آماده‌سازی است، فدراسیون کشتی با پیشنهاد سرمربی تیم ملی، در تازه‌ترین اقدام «ماگومد عیسی حاجی اف» را به عنوان مربی برای کادر فنی کشتی آزاد انتخاب کرد.

ابراهیم جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب مربی روس در تیم ملی کشتی آزاد گفت: باید به حال کشتی آزاد گریست که در دنیا صاحب سبک بودیم اما الان کار به جایی رسیده که برای کشتی آزاد مربی روس استخدام می‌کنند. بارها کشتی‌گیران روس برابر ایرانی‌ها شکست خوردند اما الان برای تقویت کادر فنی به مربی روس پناه می‌برند، آن هم کسی که جز کشتی‌گیران مطرح دنیا نبود و تنها یک مدال جهانی در کارنامه خود دارد. در حیطه مربیگری هم من نمی‌دانم این فرد تجربه داشته یا خیر.

قهرمان پیشین کشتی ایران در جهان یادآور شد: اگر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد مشکل دارد چرا سرمربی را تغییر نمی‌دهند؛ اضافه کردن مربی چه تغییراتی در تیم ایجاد می‌کند؟ مگر تمام تصمیمات برعهده سرمربی تیم نیست؟ یک مربی تا چه اندازه حد و اختیار دارد؟ من نمی‌دانم چه زد و بندی انجام شده که این مربی روس به تیم ملی اضافه شده اما به هیچ عنوان تصمیم درستی نیست. مگر ما مربیان بزرگ و مطرح در ایران کم داریم که باید به سراغ مربی روس برویم؟!

پیشکسوت کشتی آزاد با بیان اینکه کشتی آزاد وضعیت خوبی ندارد، عنوان کرد: خیلی متأسفم که کشتی به این روز افتاده است. در همین مسابقات قهرمانی آسیا عملکرد کشتی‌گیران بسیار ضعیف بود. آن‌ها در آسیا هم عقب افتادند و این نشان می‌دهد کادر فنی خیلی ضعیف کار کرده است. الان هم فدراسیون برای تقویت کادر فنی به مربی روس پناه برده که این نشان می‌دهد نه تنها کادر فنی بلکه فدراسیون هم خیلی ضعیف است که چنین تصمیماتی می‌گیرند.

جوادی در واکنش به اینکه مربی روس با پیشنهاد پژمان درستکار سرمربی ایران به تیم ملی اضافه شده است؟ عنوان کرد: این حرف‌ها کدام است؟ مگر ما بچه هستیم که گول این حرف‌ها را بخوریم. فدراسیون به درستکار گفته این مربی را پیشنهاد بده ما هم قبول می‌کنیم. او هم طبق برنامه همین کار را انجام داده است.