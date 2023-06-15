انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر از کالاهای متروکه خالی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای تعیین تکلیف ماشین آلات سنگین، کانتینرها و کالاهای موجود در انبارها پیگیری‌های متعددی صورت گرفت.

وی با با بیان اینکه پس از کار کارشناسی باید نسبت به تعیین تکلیف کالاهای انبارها اقدام شود اضافه کرد: انبارها باید خالی شده و از متروکه شدن کالاها جلوگیری شود.

تعیین تکلیف ماشین‌آلات

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: تعداد و مشخصات ماشین آلاتی که در پارکینگ هستند سریعاً اعلام و پرونده‌های آن‌ها به منظور بررسی به دادگستری گزارش شود.

مهرانگیز ضمن بازدید از کانتینرهای کالاها، دستورات لازم در خصوص تعیین تکلیف آن‌ها را صادر و تاکید کرد: ظرف مدت یک هفته باید تمامی این کالاها که از اقلام مختلف تشکیل شده اند تعیین تکلیف و انبارها خالی شوند.

مقابله با قاچاق

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بازدید از انبار شمش‌های فلزات نیز گفت: با توجه به اینکه پرونده این کالاها در دادگاه در حال رسیدگی است باید در این خصوص تسریع و با تعیین تکلیف این قبیل کالاها از دپو کردن آن‌ها خودداری شود.

مهرانگیز همچنین به موضوع قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: باید به طور قاطع با چنین پدیده مخربی که موجب اخلال در اقتصاد، تولید و حتی اشتغال و سرمایه است برخورد کرد که این امر نیاز به هماهنگی و هم افزایی بیشتر مسئولان متولی دارد.