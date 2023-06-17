محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف است که از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها در استان افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه از بعد از ظهر بارش پراکنده باران مناطق مختلف استان را فرا می‌گیرد، اظهار کرد: بارش باران با رعد و برق همراه خواهد بود که در این میان به شهروندان می‌شود در بلندی‌ها تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وقوع وزش باد شدید در استان خبر دادو گفت: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد وبیان داشت: دمای هوای استان تا روز دوشنبه گرم می‌شود ولی از روز سه شنبه دمای هوای استان کاهش یافته و هوا خنک‌تر می‌شود.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۱۲ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنک شده است.