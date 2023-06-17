۳۰۶ هزار هکتار از مراتع استان در معرض بیابانی شدن قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی، صبح شنبه در دوره آموزشی مقابله با بیابان زدایی که با محوریت «نقش و حقوق زنان در مدیریت پایدار سرزمین»، اظهار کرد: بر خلاف آنچه که تصور می‌شود بخشی از مناطق گلستان نیمه خشک است و با تغییرات جوی مناطق بیابانی استان در حال افزایش است.

سلامتی گفت: عوامل اقلیمی و انسانی دو عامل مهمی است که موجب شده زنگ خطر بیابانی شدن در گلستان زده شود.

مدیر کل منابع طبیعی گلستان اظهار کرد: در گذشته مجاورت بخش‌هایی از استان با صحرای قره قوم موجب ورود ریزگردها به استان می‌شد اما در دو سال اخیر شاهد این مسئله هستیم که گلستان در حال تبدیل به کانون ریزگرد است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط ایجاد شده قطعاً در آینده گلستان با پدیده بیابانی شدن روبرو خواهد شد و باید هر چه سریع‌تر با تدابیر پیشگیرانه با این پدیده مقابله شود.

سلامتی افزود: بخش‌هایی از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار مراتع استان به صورت کامل سبز نیست و به صورت خشک و نیمه خشک است.

وی کاشت گیاهان مقاوم به شوری و خشکسالی را یکی از راه‌های مقابله با ریزگرد عنوان کرد و افزود: طرح بوته کاری در ۷ هزار و ۴۵۰ هکتار از مراتع استان اجرا شده که ادامه آن نیازمند پرداخت اعتبارات است.

سلامتی گفت: از محل سفر ریاست جمهوری ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و ۱۱۵ میلیارد تومان برای مرتع و بیابان پرداخت شده که از رقم ۶۱۵ میلیارد تومان، ۷۵ میلیارد آن پرداخت شده است.