از دستگیری سارقان حرفه ای تا کلاهبرداری ۲۰۰ میلیارد ریالی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهر تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است. هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

کودک در آغوش پلیس

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با وقوع تصادف و به آغوش کشیدن کودک توسط مأمور پلیس راهور، کودک مأمور پلیس را رها نمی‌کند و مأمور با عوامل درمانی به بیمارستان مراجعه می‌کند.

سرهنگ علی اصغر شریفی گفت: یک فقره تصادف جرحی در محدوده تقاطع افریقا –ظفر تهران روی می‌دهد.

وی گفت: در این حادثه مادر به شدت مصدوم و بیهوش شده است و تیم راهور متوجه می‌شود صدای گریه طفل از داخل خودرو می‌آید که با بررسی بیشتر درمی یابند هنگام حادثه بچه به داخل کف پایی سمت شاگرد پرتاب شده و بی قرار بوده و هراسان منتظر کمک می‌باشد.

سرهنگ شریفی افزود: اما گروهبان یکم سید احسان شهلایی طاقت نمی‌آورد و کودک را در آغوش کشیده و تا رسیدن عوامل اورژانس و خانواده مصدوم از بچه نگهداری می‌کند گویی تمام دنیای او الان آرامش این کودک است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: گریه‌های کودک با دیدن پلیس قطع می‌شود و آرام می‌گیرد و در هنگام تحویل به خانواده مصدوم کودک، پلیس را رها نمی‌کند و از خانواده این کودک از وی می‌خواهد که پلیس مذکور همراه آنها به بیمارستان بیاید و آنها را همراهی کند که گروهبان شهلایی نیز این کار را انجام می‌دهد و به همراه کودک به برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان مراجعه می‌کند.

دستگیری ۲ موبایل قاپ

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ مرد که با مخدوش کردن پلاک موتورسیکلت شأن موبایل قاپی می‌کردند، خبر داد.



سرهنگ محمد گودرزی بیان داشت: عملیات کلانتری ۱۴۱ شهرک راه آهن در حال گشت زنی در محدوده خیابان کاج تهران به راکب و ترک نشین یک دستگاه موتورسیکلت با پلاک مخدوش، مشکوک و موتورسوار را تحت مراقبت‌های ویژه پلیسی قرار می‌دهند.

وی گفت: متهمان در همین حین با موتورسیکلت به سرعت به سمت مردی که در خیابان در حال استفاده از تلفن همراه خود بود مراجعه و اقدام به ربودن تلفن همراه وی می‌کنند که مأموران کلانتری سریعاً وارد عمل شده و متهمان به محض رؤیت گشت پلیس اقدام به فرار می‌کنند.

این مقام انتظامی به اقدامات پیش دستانه پلیس و آمادگی هر چه تمام تر مأموران کلانتری اشاره کرد و گفت: با اعلام مشخصات متهمان به سایر گشت‌های انتظامی و ایجاد طرح مهار، موتورسیکلت متهمان پس از برخورد با یک خودروی سواری عبوری متوقف شد.

سرهنگ گودرزی ادامه داد: متهمان برای فرار به مأموران حمله ور شده که با هوشمندی مأموران و شگردهای پلیسی متهمان زمینگیر و دستگیر شدند و با انتقال متهمان به مقر پلیس مشخص شد متهمان دارای سابقه در امر سرقت می‌باشند و همچنین از متهمان ۴ دستگاه تلفن همراه مسروقه به ارزش ۱ میلیارد ریال نیز کشف شد.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: متهمان ۳۴ و ۳۲ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و ۱۰ فقره سرقت مشابه با همکاری هم معترف شدند که در این خصوص شناسایی مال باختگان در دستور کار این کلانتری قرار گرفت.

دستگیری سارق حرفه‌ای نصر

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری یک سارق لوازم و محتویات خودرو در گشت زنی‌های انتظامی خبر داد و گفت: متهم جهت پوشش اقدامات مجرمانه‌اش از یک کودک و خانم استفاده می‌کرد.



سرهنگ محمد گودرزی رئیس پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۳۷ نصر در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، در محدوده خیابان ستارخان تهران در حال گشت‌زنی بودند که به یک دستگاه خودروی پراید وانت با پلاک مخدوش و یک کودک و خانم سرنشین که راننده آن به آهستگی از کنار خودروهای پارک شده در کنار خیابان عبور می‌کرد مشکوک می‌شوند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مأموران نشان می‌داد، پلاک خودروی پراید به طرز ماهرانه‌ای مخدوش شده است و همین سرنخ کافی بود تا مأموران دستور ایست وسیله نقلیه مذکور را صادر کنند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: راننده خودرو پس از مشاهده گشت پلیس بلافاصله به طرز خطرناکی از محل متواری که با آغاز عملیات تعقیب و گریز و ایجاد طرح مهار مأموران موفق شدند بدون آسیب به کودک و خانم سرنشین خودرو پراید وانت را متوقف و متهم را دستگیر کنند.

سرهنگ گودرزی گفت: از عقب خودروی متهم علاوه بر آلات و ادوات سرقت، ۲ عدد رینگ و لاستیک، ۴ عدد جک و جعبه ابزار، باطری و … و چراغ همگی سرقتی مجموعاً به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر سرقت محتویات و لوازم خودرو در سطح معابر تهران در ساعات پایانی شب در خیابان‌های خلوت تهران با پوشش خانم و کودک سرنشین اعتراف کرد و مشخص شد متهم از سارقان سابقه دار است که دارای سابقه زندان نیز است.

وی افزود: متهم ۳۹ ساله دارای سوابق متعدد کیفری با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی برای کشف جرایم احتمالی و جزئیات پرونده در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کلاهبرداری ۲۰۰ میلیاردی به بهانه فروش خودرو

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری کلاهبرداری که به بهانه ثبت نام خودرو از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد خبر داد و گفت: متهم با ۳۵۰ نفر شاکی تحویل مراجع قضائی شد.



سرهنگ محمد گودرزی گفت: تعدادی شهروند به کلانتری ۱۴۰ باغ فیض مراجعه و شکایتی مبنی بر کلاهبرداری به روش ثبت نام خودرو طرح کردند که رسیدگی به موضوع و دستگیری متهم در اختیار تیمی از مأموران کلانتری قرار گرفت.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در بررسی به عمل آمده مشخص شد متهم به بهانه ثبت نام خودرو ۲۰۰ میلیارد ریال از مال باختگان دریافت کرده ولی خودرو تحویل مال باختگان نشده است ادامه داد: در ادامه بررسی‌های پلیسی هویت و مخفیگاه متهم شناسایی و دستگیر و به همراه نماینده‌ای از شکات به کلانتری انتقال یافت.

سرهنگ گودرزی در پایان با اشاره به اینکه شهروندان توجه داشته باشند حتماً از مکان‌های معتبر اقدام به خرید خودرو کنند و گول وعده‌هایی از قبیل ثبت نام ماشین را نخورده، خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم ادامه دارد.