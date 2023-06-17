به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود اسدی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان دیلم اظهار داشت: نهادینه شدن روحیه ایثار و شهادت به عنوان بخشی مهم در فرهنگ عمومی و از جمله در ساختار نظام آموزشی، کشور را در برابر انواع توطئه‌ها بیمه خواهد کرد.

امام‌جمعه دیلم افزود: یاد و نام شهدا، انسان‌ساز است و آحاد جامعه هر کدام به نوعی مدیون شهدا هستند و زنده‌نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا بر همگان لازم و ضروری است.

حجت الاسلام اسدی گفت: در حوزه کار فرهنگی دو عرصه مهم وجود دارد، یکی کار در حوزه اهل بیت (ع)، که در قالب هیئت‌های مذهبی و عمدتاً جوانان هستند به‌خوبی انجام می‌گیرد و دیگری عرصه شهدا، که این عرصه هم با توجه به قدرت جذبه بالای آن باید به بهترین نحو ممکن انجام گیرد.

وی با بیان این‌که ۸ سال دفاع مقدس درسی ماندگار برای تاریخ پرافتخار ایران اسلامی است که در آن یکپارچگی و روحیه ایثار ملت ما را آسیب ناپذیر می‌کند، گفت: خانواده معظم شهدا و ایثارگران صحنه‌هایی ماندگاری در تاریخ آفریدند و روحیه ایثار و شهادت آنها باید به فرهنگ عمومی در طول نسل‌ها تبدیل و به یادگار بماند.