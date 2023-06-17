به گزارش خبرگزاری مهر، احسان آنقی در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه پوشش تجلی و نماد هویت بومی و ملی جامعه است و بر همین اساس پوشاک و لباس نامناسب تأثیر بسزایی در فرهنگ و ملیت یک جامعه دارد بیان داشت: پیرو درخواست تعدادی از همشهریان و با هماهنگی قضائی از تعدادی واحد صنفی فروش پوشاک در شهرستان اراک بازدید شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه در این طرح نظارتی از یک واحد صنفی در یکی از مراکز خرید در اراک تعداد ۵۰ ثوب البسه نامتعارف با نماد شیطان پرستی و خلاف شئونات اخلاقی و اسلامی توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی جمع آوری شد خاطر نشان کرد: با دستور مقام قضائی و برابر ماده ۲۷ قانون نظام صنفی به متصدی این واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب اخطار پلمب ۱۰ روزه داده شد.