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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۰۳

ریکاوری تیم فوتبال نوجوانان ایران زیر باران

ریکاوری تیم فوتبال نوجوانان ایران زیر باران

بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان ایران ریکاوری پرنشاطی را پس از برد در بازی نخست جام ملت‌های آسیا انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال نوجوانان روز گذشته در نخستین بازی خود در جام ملت‌های آسیا به مصاف افغانستان رفت و موفق به پیروزی ۶ بر ۱ شد.

شاگردان حسین عبدی برای امروز شنبه برگزاری ریکاوری سبک و پرنشاط را در برنامه داشتند.

ریکاوری تیم فوتبال نوجوانان ایران زیر باران

بازیکنان در زمین تنیس هتل راما گاردن تایلند، در شرایطی که باران با شدت کم درحال باریدن بود به کشش‌گیری و گرم کردن بدن‌هایشان پرداختند.

ریکاوری تیم فوتبال نوجوانان ایران زیر باران

پس از آن ملی‌پوشان در قالب سه تیم به همراه اعضای کادرفنی، تنیس فوتبال بازی کردند که لحظات مفرحی را در اردوی نوجوانان ایجاد کرد.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در دومین بازی خود از ساعت ۱۷:۳۰ روز دوشنبه به مصاف قطر می‌رود.

کد مطلب 5812721

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